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Pese a golear, Colón no repetirá el equipo y Delfino analiza distintas alternativas

Para visitar a San Miguel, es un hecho que el equipo tendrá al menos una variante y el DT de Colón se tomará unos días para definir la formación

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 10:20hs
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Iván Delfino metería al menos un cambio para visitar a San Miguel.

UNO Santa Fe/JoséBusiemi.

Iván Delfino metería al menos un cambio para visitar a San Miguel.

Si bien Colón goleó a Patronato 3-0, es un hecho que para visitar el próximo sábado a San Miguel, el entrenador sabalero Iván Delfino no repetirá la formación.

El bloque defensivo no sufrirá retoques, pero los interrogantes se presentan de mitad de cancha hacia adelante. Y es que existe la chance de que retorne Federico Lértora.

Colón no repetiría el equipo para visitar a San Miguel

El capitán sabalero no estuvo presente ante Patronato dado que viene arrastrando una tendinitis rotuliana y de esta manera se decidió preservarlo.

Pero estando bien, es factible que retorne al equipo y allí el que podría salir es Matías Muñoz. En tanto que otra variante podría darse por el sector izquierdo con la salida de Leandro Allende.

El cambio a los 27' del primer tiempo resultó llamativo, más allá de que Iván Delfino asumió las responsabilidades. Por lo cual, sería raro que el DT vuelva a inclinarse por esa opción.

LEER MÁS: La reconstrucción de Colón: corregir errores para recuperar el juego y volver a ser protagonista

Y si Allende no juega, podría Ignacio Lago correrse al carril izquierdo para el ingreso de Jerónimo Buosi, como sucedió en el primer tiempo del cotejo ante Patronato.

La otra opción es que Lértora ingrese por Allende, mantener tres volantes internos y jugar con Julián Marcioni por derecha, Lago por izquierda y un punta definido, que podría ser Leandro Garate o en su defecto Alan Bonansea.

El último partido que jugó Bonansea fue ante Chaco For Ever el 26 de julio y habrá que ver si en esta semana lo ven bien y le dan la chance de ser titular o si ocupará un lugar en el banco de relevos.

Colón Delfino equipo
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