Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Colón volvió a ganar en Santa Fe, esta vez ante Estudiantes de Buenos Aires, y ratificó una de sus principales fortalezas de la temporada.

Hay partidos que se ganan en la cancha y otros que también se juegan alrededor. Para Colón , el Brigadier López volvió a ser un escenario determinante. El triunfo 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires, conseguido sobre el cierre, no solo tuvo el valor de tres puntos ante un rival directo: también confirmó una tendencia que acompaña al Sabalero durante toda la temporada.

En Santa Fe, Colón construyó buena parte de su campaña. El equipo de Iván Delfino disputó 16 encuentros como local, con 10 victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas. Son 34 puntos sobre 48 posibles, una efectividad del 70,8%, números que explican por qué el Brigadier López aparece como uno de los principales argumentos del equipo en su lucha por el ascenso.

Una campaña que se sostiene desde Santa Fe para Colón

El rendimiento del Sabalero ante su gente no se limita a la cantidad de partidos ganados. También hay una diferencia importante entre lo que produce y lo que concede: 25 goles a favor y apenas ocho en contra.

Esa estadística muestra un equipo que, más allá de las dificultades que pueda encontrar para convertir, logró hacerse fuerte desde el equilibrio. En varios encuentros necesitó paciencia para encontrar el resultado y el partido frente a Estudiantes fue nuevamente una muestra: el gol llegó recién a los 43 minutos del segundo tiempo, tras un tanto en contra de Jorge Benítez.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La escena se repite con cierta frecuencia: Colón insiste, sostiene el partido y termina encontrando alguna vía para quedarse con los tres puntos. Esta vez, además, lo hizo frente a un adversario que llegaba en plena levantada y que pelea por el mismo objetivo.

Dos finales en casa que pueden ser decisivos para Colón

Con cuatro fechas por delante para cerrar la fase regular, el calendario todavía le reserva a Colón dos presentaciones en el Brigadier López. En la jornada 34 recibirá a Almirante Brown, mientras que en la fecha 36 será local ante Defensores de Belgrano.

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En el tramo decisivo de la temporada, esa condición puede convertirse nuevamente en un factor importante. El Sabalero ya construyó una base sólida en Santa Fe y ahora tendrá que trasladar esa fortaleza al cierre del campeonato.

El Brigadier López ya hizo su parte durante buena parte del torneo. Ahora Colón deberá aprovechar sus últimas noches como local para sostenerse arriba y llegar al Reducido con el impulso necesario para ir por el objetivo mayor.