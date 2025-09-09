Uno Santa Fe | Colón | Colón

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató como local 1-1 ante Barracas Central por la 8ª fecha del Clausura Proyección y sigue cerca de la zona de playoffs en la zona A

9 de septiembre 2025 · 17:36hs
La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Prensa Colón

En un partido con emociones tempranas, la reserva de Colón igualó en el predio 4 de Junio 1-1 ante Barracas Central este martes por la 8ª fecha del Clausura Proyección. Si bien el equipo mostró pasajes de buen juego, no pudo sumar de a tres y se mantiene a un punto de la zona de playoff en la Zona A.

El encuentro arrancó con ritmo y ambos equipos golpearon rápido. A los 15 minutos del primer tiempo, Iván Ojeda abrió el marcador para el Sabalero, que sigue en racha y volvió a mostrarse activo en ofensiva. Sin embargo, dos minutos más tarde, Bruno Valdez aprovechó una desatención en el fondo local y marcó el empate para el Guapo.

Pese a los intentos por inclinar la balanza en el complemento, el resultado no se modificó. Colón tuvo algunas situaciones claras, pero le faltó precisión en los últimos metros para desequilibrar.

Diseño sin título (2)
La reserva de Col&oacute;n empat&oacute; con Barracas Central.

La reserva de Colón empató con Barracas Central.

Con este resultado, el Rojinegro llegó a 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y dos derrotas, y quedó a las puertas de la zona de clasificación, en un torneo donde los márgenes son mínimos y cada punto cuenta.

Formaciones de Colón y Barracas Central en reserva

Colón: Gian Piaggio; Santiago García, Luca Campagnaro, Nazareno Luque, Brian Peralta, Ramiro Soperez, Mateo Lizondo, Thiago Barría, Lucas Genolet, Iván Ojeda y Ignacio Sinturión. DT: Martín Minella.

Barracas Central: Juan Insúa; Ayron Araoz, Juan Vilchez, Lautaro Bilbao, Oziel Gorosito, Nehuén Kruger, Lucas Villagra, Leandro Ballota, Tobía Cubilla, Martín Ferreyra y Bruno Valdez. DT: Jorge Ortiz.

