Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, recupera una pieza para visitar a Talleres (RE) por la 31ª fecha del grupo B de la Primera, aunque también habría una duda

10 de septiembre 2025 · 14:38hs
Colón continúa con su preparación de cara al trascendental duelo del próximo domingo, desde las 15.30, ante Talleres (RE) por la 31ª fecha del grupo B de la Primera Nacional. Clave para los dirigidos por Ezequiel Medrán en su objetivo de asegurar la permanencia. Solo precisa un punto.

La buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de Lautaro Gaitán, quien dejó atrás un desgarro y ya entrena a la par del grupo. Su regreso le permite a Medrán contar con una variante más en el mediocampo, sector donde también podría volver a tener a Cristian García. Justo, hubo rumores respecto a su ausencia ante Estudiantes (RC). Se mencionó que tenía un molestia física, y también que directamente el DT no lo ve bien y prefirió llevar a otro.

Una duda en Colón

En tanto, se sigue de cerca la evolución de Facundo Castet, afectado por una contractura en uno de los isquiotibiales. Si bien se estima que podrá estar disponible, será evaluado día a día. Cualquier cosa, están Brian Negro y Conrado Ibarra como alternativas.

Facundo Castet arrastra una contractura en Colón.

Facundo Castet arrastra una contractura en Colón.

Hasta el momento, Medrán no paró un equipo titular, por lo que recién a partir de este jueves podrían comenzar a surgir indicios. El plantel entrenará hasta el sábado por la mañana y luego emprenderá viaje hacia Buenos Aires, donde quedará concentrado a la espera del encuentro.

Colón necesita apenas un punto para asegurar matemáticamente su permanencia en la Primera Nacional. El objetivo está cerca, pero el Sabalero sabe que no puede relajarse.

Colón Talleres (RE) Ezequiel Medrán
