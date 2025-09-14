Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y Talleres (RE): un historial cargado de historia y recuerdos

Colón y Talleres (RE) se verán las caras en un choque decisivo por la permanencia, en un duelo que está cargado de historia.

14 de septiembre 2025 · 10:26hs
Colón y Talleres de Remedios de Escalada se cruzaron en 54 ocasiones a lo largo de la historia, con un saldo favorable para el Sabalero: 24 victorias, 12 empates y 18 triunfos para el Tallarín.

Talleres (RE), con una ventaja como local ante Colón

Si se analiza la estadística por localías, Talleres saca ventaja en Escalada: en 26 partidos disputados como anfitrión, logró 12 triunfos, 7 empates y 7 derrotas ante Colón.

LEER MÁS: Los curiosos datos de Gonzalo Pereira, árbitro de Colón ante Talleres (RE)

El último enfrentamiento en condición de local para el Tallarín tuvo lugar en la cancha de Banfield, por la cuarta fecha del campeonato de 1994, cuando cayó 2-0 frente al Sabalero.

La última vez que se enfrentaron fue el 11 de mayo pasado en Santa Fe, tras un paréntesis de 30 años, y el conjunto del barrio Centenario se impuso por 1-0 gracias a un gol agónico de Federico Jourdan.

Las particularidades de los cruces

En cuanto a los goleadores históricos del cruce, Eduardo Pietracone lidera la tabla con 10 tantos, seguido por Héctor Mentasti con 5.

LEER MÁS: Colón tendrá tres cambios para visitar a Talleres de Remedios de Escalada

Además, varios jugadores han vestido ambas camisetas a lo largo de los años, dejando su huella en la historia de los dos clubes. Entre ellos se destacan Román Quevedo, José Bozalla, Brian Fernández, Oscar Ricardi, Juan José Laslo, Javier Vergel, Adrián Dezotti, Néstor Frediani, Fabio Giménez, Marcelo González, Sergio Saturno y Rodolfo Abatte.

Con estos antecedentes, el próximo duelo entre Colón y Talleres no solo será clave en la lucha por la permanencia, sino también un nuevo capítulo en un historial que combina rivalidad, goles y recuerdos de distintas épocas.

