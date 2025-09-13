Defensores Unidos perdió y Colón con un empate se asegura la permanencia

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Defensores Unidos perdió 3-0 contra Estudiantes de Caseros y de esta manera, si Colón empata automáticamente se asegura la permanencia

13 de septiembre 2025 · 17:56hs
Con un empate

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con un empate, Colón se asegura la permanencia.

Sin jugar, Colón recibió una gran noticia. Y es que Defensores Unidos perdió 3-0 ante Estudiantes de Buenos Aires y de esta manera, si el Sabalero empata con Talleres de Remedios de Escalada, se asegura la permanencia en la Primera Nacional.

Con un empate, Colón se asegura la permanencia

Y es que el CADU tiene 19 puntos, nueve menos que Colón cuando restan tres fechas. Sucede que el Rojinegro aún no jugó y es por eso que si empata le sacara 10 unidades a Defensores Unidos, con nueve por jugar.

Por otra parte, el elenco dirigido por Ezequiel Medrán le lleva 11 puntos de diferencia a Talleres de Remedios de Escalada, por lo cual ganando o empatando, condenará al equipo de Jorge Vivaldo a jugar el Torneo de la Primera B.

Colón Defensores Unidos Talleres de Remedios de Escalada
