Colón quiere asegurar su permanencia frente a Talleres (RE)

Colón visitará desde las 15.30 a Talleres (RE), en el estadio Pablo Comelli, con el objetivo de confirmar su permanencia en la Primera Nacional.

Colón afronta este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional. Desde las 15.30, el Sabalero visitará a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. El encuentro será dirigido por Gonzalo Pereira y se podrá ver por TyC Sports Play, mientras que el minuto a minuto será a través de UNO Santa Fe.

El equipo de Ezequiel Medrán llega a esta cita con la tranquilidad de que solo necesita un empate para sellar su permanencia. El DT, que asumió el 23 de agosto en el empate frente a Chacarita, volvió a introducir variantes en la previa: Facundo Sánchez reemplazará a Gonzalo Bettini en defensa, Oscar Garrido –ya recuperado– entrará por Zahir Yunis en la mitad de la cancha, y José Barreto ocupará el lugar de Luis Rodríguez en la delantera. Con estas modificaciones, Colón apostará otra vez a un 4-4-2, con presión alta y equilibrio en el medio.

En el banco de suplentes no habrá lugar para Lautaro Gaitán, quien se recuperó de su lesión pero bajará a Reserva al no ser tenido en cuenta por el entrenador.

La realidad de Talleres (RE)

Del otro lado, Talleres vive una realidad crítica. El Tallarín, que cayó 1-0 ante Temperley en su última presentación, está obligado a ganar para seguir con vida en la categoría: un empate o una derrota decretará su descenso a la Primera B. Su técnico, Jorge Vivaldo, mantendría el mismo once que enfrentó al Gasolero.

Con un presente dispar y realidades opuestas, Colón se juega la posibilidad de asegurar su futuro y despejar los fantasmas del descenso, mientras que Talleres se aferra a su última esperanza de seguir en la Primera Nacional.

Formaciones de Talleres (RE) vs Colón

Talleres (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.

Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Pablo Comelli.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Hora de inicio: 15.30.

Televisa: TyC Sports Play.