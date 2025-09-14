Colón quiere asegurar su permanencia frente a Talleres (RE)

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón visitará desde las 15.30 a Talleres (RE), en el estadio Pablo Comelli, con el objetivo de confirmar su permanencia en la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2025 · 09:39hs
José Busiemi / UNO Santa Fe

Colón afronta este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional. Desde las 15.30, el Sabalero visitará a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. El encuentro será dirigido por Gonzalo Pereira y se podrá ver por TyC Sports Play, mientras que el minuto a minuto será a través de UNO Santa Fe.

Así llega Colón al partido ante Talleres (RE)

El equipo de Ezequiel Medrán llega a esta cita con la tranquilidad de que solo necesita un empate para sellar su permanencia. El DT, que asumió el 23 de agosto en el empate frente a Chacarita, volvió a introducir variantes en la previa: Facundo Sánchez reemplazará a Gonzalo Bettini en defensa, Oscar Garrido –ya recuperado– entrará por Zahir Yunis en la mitad de la cancha, y José Barreto ocupará el lugar de Luis Rodríguez en la delantera. Con estas modificaciones, Colón apostará otra vez a un 4-4-2, con presión alta y equilibrio en el medio.

En el banco de suplentes no habrá lugar para Lautaro Gaitán, quien se recuperó de su lesión pero bajará a Reserva al no ser tenido en cuenta por el entrenador.

La realidad de Talleres (RE)

Del otro lado, Talleres vive una realidad crítica. El Tallarín, que cayó 1-0 ante Temperley en su última presentación, está obligado a ganar para seguir con vida en la categoría: un empate o una derrota decretará su descenso a la Primera B. Su técnico, Jorge Vivaldo, mantendría el mismo once que enfrentó al Gasolero.

Con un presente dispar y realidades opuestas, Colón se juega la posibilidad de asegurar su futuro y despejar los fantasmas del descenso, mientras que Talleres se aferra a su última esperanza de seguir en la Primera Nacional.

Formaciones de Talleres (RE) vs Colón

Talleres (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.

Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Pablo Comelli.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Hora de inicio: 15.30.

Televisa: TyC Sports Play.

Colón Talleres Primera Nacional
