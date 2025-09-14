Los curiosos datos de Gonzalo Pereira, árbitro de Colón ante Talleres (RE)

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gonzalo Pereira será el encargado de impartir justicia en el duelo clave para Colón, que intentará dar el último paso hacia la salvación ante Talleres (RE).

14 de septiembre 2025 · 10:07hs
El duelo entre Talleres de Remedios de Escalada y Colón, válido por la fecha 31 del Grupo B de la Primera Nacional, tendrá un condimento extra: el debut de Gonzalo Pereira como árbitro del Sabalero.

Gonzalo Pereira, la primera vez con Colón

El encuentro se jugará este domingo, desde las 15.30, en el estadio Pablo Comelli, con la permanencia en juego para ambos equipos.

El juez designado por la AFA estará acompañado por Mariano Rossetti y Marcelo Errante como jueces de línea, mientras que Julio Barraza cumplirá el rol de cuarto árbitro. Para Colón será la primera vez con Pereira al mando, un detalle que agrega expectativa en un contexto cargado de tensión y necesidades.

En cuanto a su desempeño en esta temporada, Pereira acumula 13 partidos arbitrados, con 65 tarjetas amarillas y tres rojas. El año pasado dirigió ocho encuentros, en los que mostró 44 amarillas y expulsó a dos futbolistas. En lo que va del 2025, en la Primera B Metropolitana, impartió justicia en 14 juegos, con 76 amonestados y tres expulsados.

Los antecedentes de Pereira con Talleres (RE)

En cambio, Talleres ya conoce al referí. Lo dirigió en cuatro oportunidades: un triunfo, dos empates y una derrota. El primer cruce fue el 2 de julio de 2022, cuando el Tallarín venció 3-2 a Comunicaciones como local. El más reciente se produjo el 7 de junio de este año, con derrota 3-1 frente a Mitre de Santiago del Estero, también en Escalada.

Con estos números y antecedentes, el referí bonaerense tendrá a su cargo un duelo que puede marcar un antes y un después tanto para Colón, que busca confirmar su permanencia, como para Talleres, que está obligado a ganar para no perder la categoría.

