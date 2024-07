Colón y un escaso aporte de juveniles que sorprende en esta Primera Nacional

Hubo que formar un plantel prácticamente nuevo tras el descenso, ya que hubo una importante sangría que hubo que suplicar con calidad y gente con conocimiento en la categoría. Por eso se apostó como DT a Iván Delfino, que claramente plasma que tiene cada detalle.

Incluso achicó la cancha del predio para que se asemeje a algunas donde luego hubo que jugar. Cosas que generalmente no suelen darse y es producto de un metódico. Pero justo ahora le toca no lograr enderezar un rendimiento que viene a pique ya desde la recta final de la primera parte del campeonato. El receso no fue un espacio para reactivar y por eso ahora trata de ver qué es lo mejor. Espera por refuerzos, pero cuenta con material suficiente.

Colón, con poco a porte de juveniles de inferiores

Sin embargo, cuando se mira minuciosamente los números emerge el escaso –para no decir nulo– aporte de los juveniles del club. Sin contar a Sebastián Prediger, Nicolás Leguizamón y Federico Jourdan, que surgieron en Colón y vinieron de otro lado, solo dos chicos vieron minutos y en cuenta gotas: Lucas Picech y Alex Aranda.

Lucas Picech.jpg El defensor Lucas Picech, uno de los dos juveniles que tuvo minutos en Colón. Solo dos partidos y luego nada más. Prensa Colón

El defensor entró en el segundo tiempo del debut ante CADU en Santa Fe y estuvo en casi todo el partido contra Almirante Brown por la lesión de Julián Navas. Luego, no jugó más, siendo parte de algunas convocatorios. Mientras que el lateral también vio rodaje solo frente a la Fragata. Alguna aparición también en citaciones posteriormente.

El que asoma con chances en cualquier momento es Alan Forneris, volante central ya citado a la Selección Sub 20, al que Iván Delfino ya elogió. Mientras que Facundo Taborda también estuvo concentrado un par de veces, pero sin minutos.

Asoma extraño que en Colón, con quiere barajar y dar de nuevo, no tenga jugadores surgidos de las formativas capitalizándose y aportando en Primera. Muchos quedaron libres en 2023 y, cuando quedaba poco para que cierre el primer mercado de este 2024, se les notificó a otros que correrían desde atrás. Justo, todos de ellos juveniles. La respuesta la tiene Delfino, que quizás nota que no hay suficiente material para el equipo que participa en la Primera Nacional. Por algo varios chicos pidieron irse...