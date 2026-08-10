Antonio, firme tras la victoria de Colón: "Lo buscamos de todas formas"

Ignacio Antonio valoró el triunfo de Colón, destacó la actitud del equipo, habló de su presente y contó cómo vive la llegada de Iván Delfino.

Ignacio Antonio habló en zona mixta luego de la victoria de Colón y valoró la importancia de cortar la racha sin triunfos. El mediocampista analizó el funcionamiento del equipo, destacó la intención ofensiva ante un rival replegado, aclaró los rumores sobre su titularidad durante la semana y contó cómo vive los primeros días bajo la conducción de Iván Delfino.

Antonio destacó la actitud de Colón para buscar el triunfo

Tras el encuentro, el volante se refirió al desarrollo del partido y resaltó la intención del equipo para ir en busca del resultado, incluso ante un rival que apostó por replegarse y cerrar los espacios.

“Creo que todo el partido lo fuimos a buscar. Ellos trataron de cerrarse poniendo un central de cinco, pero lo buscamos de todas formas y creo que fue un buen partido”, analizó Antonio.

El mediocampista también puso en valor la victoria conseguida y remarcó la necesidad que tenía Colón de volver a sumar de a tres para dejar atrás la racha negativa.

“Era muy pero muy importante ganar. Contra Colón siempre te juegan un plus, eso está a la vista, pero era importante ganar”, afirmó.

Sin redes sociales y enfocado en la recta final

Durante la semana habían circulado versiones que ponían en duda la presencia de Antonio desde el inicio. Sin embargo, el mediocampista aseguró que vivió la previa con normalidad y explicó que prefiere mantenerse alejado de las redes sociales.

“En la semana entrené normal. No leí nada; trato de no leer redes, casi ni las uso, así que desconozco la información que circulaba”, contó.

Respecto a su presente en el club, Antonio manifestó sentirse cómodo y destacó el trabajo realizado por el plantel durante el campeonato. Además, remarcó que el objetivo ahora es sostener el nivel y dar un paso más en el tramo decisivo.

“Me siento contento y cómodo en el club. Venimos haciendo un gran torneo, entramos en la recta final y hay que dar ese plus para llegar ahí arriba”, sostuvo.

Finalmente, el mediocampista se refirió a la llegada de Iván Delfino y a la exigencia que transmite el nuevo cuerpo técnico durante los entrenamientos.

“Es un entrenador exigente. Todo el cuerpo técnico te exige y te lleva al límite, y eso está bueno para que el jugador pueda crecer tanto en lo individual como en lo colectivo”, concluyó.