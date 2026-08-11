PSG y Aston Villa van por la Supercopa de Europa sin el Dibu Martínez

El campeón de la Champions y el ganador de la Europa League se enfrentan en Salzburgo por el primer título continental de la temporada.

El Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentarán este miércoles por la Supercopa de Europa 2026, en el primer gran duelo continental de la temporada. El conjunto francés, campeón de la Champions League, intentará quedarse con un nuevo trofeo, mientras que el equipo inglés, ganador de la Europa League, buscará dar la sorpresa en Austria sin Emiliano Martínez.

El partido se jugará desde las 16 en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. El árbitro será el somalí Omar Artan y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a este encuentro después de una temporada histórica, en la que consiguió por primera vez la Champions League. Ahora tendrá la posibilidad de sumar otra copa internacional y comenzar el nuevo ciclo de la mejor manera.

El PSG todavía busca encontrar su mejor funcionamiento. Durante la preparación igualó 1-1 frente a Manchester United, luego de haber perdido 3-0 ante Mallorca. El entrenador español continúa trabajando para encontrar el equipo ideal y darle ritmo a sus futbolistas.

El plantel también tuvo varios movimientos durante el mercado de pases. Lucas Digne, Maghnes Akliouche y Khalil Ayari fueron algunas de las incorporaciones, mientras que Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani y Kang In Lee aparecen entre las bajas.

Del otro lado estará Aston Villa, que tendrá la misión de sorprender al campeón europeo. El conjunto dirigido por Unai Emery viene de perder 2-1 frente a Bayern Múnich, aunque anteriormente había conseguido dos triunfos en sus partidos amistosos.

El equipo inglés sumó varios refuerzos importantes, entre ellos Alejandro Garnacho, Joao Gomes, Modou Keba Cisse y Johan Manzambi. Una de las principales novedades estará en el arco, donde Marco Bizot ocupará el lugar de Emiliano Martínez.

PSG y Aston Villa vuelven a encontrarse

Los dos equipos tienen un antecedente reciente en una competencia europea. Se enfrentaron en los cuartos de final de la Champions League 2025, en una serie que terminó con clasificación para el conjunto francés.

En el partido de ida, PSG consiguió una victoria por 3-1 en París. Aston Villa reaccionó en Inglaterra y se impuso 3-2, aunque el resultado no le alcanzó para dar vuelta la eliminatoria. Ahora volverán a verse las caras, pero esta vez con un título en juego y a partido único. Para Unai Emery será una nueva oportunidad de conseguir la Supercopa de Europa. El entrenador español disputará por cuarta vez esta competencia y buscará conquistarla por primera vez.

Luis Enrique, en cambio, ya levantó el trofeo en dos oportunidades, en 2015 y 2025. El técnico del PSG intentará sumar una nueva conquista y acercarse a los entrenadores más ganadores de la historia de la competencia. En caso de que el partido termine empatado después de los 90 minutos, no habrá tiempo suplementario. El campeón se definirá directamente mediante una tanda de penales.

Las probables formaciones

PSG: Matvey Safonov; David Boly, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Lucas Beraldo, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Emiliano Buendía, Boubacar Kamara, Joao Gomes, Alejandro Garnacho; Evann Guessand y Tammy Abraham. DT: Unai Emery.