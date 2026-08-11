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El increíble gol que se perdió Aguirre para el empate de Unión

Misael Aguirre tuvo una chance inmejorable para que Unión pueda igualar el partido ante Central Córdoba, pero no lo pudo concretar.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 15:15hs
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El increíble gol que se perdió Aguirre para el empate de Unión

Prensa Unión

Unión buscaba desesperadamente el empate ante Central Córdoba en el estadio 15 de Abril cuando tuvo una oportunidad inmejorable. El Ferroviario ganaba 2-1 y el Tatengue intentaba reaccionar, pero un rebote dejó la pelota servida para Misael Aguirre, quien quedó prácticamente debajo del arco. Sin embargo, su remate terminó por encima del travesaño y desperdició una chance increíble.

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Aguirre tuvo el empate en sus pies

El conjunto santafesino iba en busca del 2-2 y encontró una situación inmejorable después de una pelota enviada al área por Malcorra.

El centro generó peligro y el arquero Aguerre no pudo controlar el envío. El guardameta dejó un rebote en el medio del área que favoreció directamente a Aguirre. El delantero de Unión quedó prácticamente debajo del arco y con todo a su favor para empujar la pelota hacia la red. Sin embargo, no logró darle la dirección necesaria a su remate.

En una acción que parecía tener destino de gol, Aguirre levantó demasiado su disparo y la pelota terminó por encima del travesaño. El delantero se tomó la cabeza, consciente de la enorme oportunidad que acababa de desperdiciar. La jugada generó incredulidad en el 15 de Abril, ya que Unión tenía la posibilidad de alcanzar el empate en un momento clave del encuentro.

Unión no pudo aprovechar sus chances y cayó ante Central Córdoba

La ocasión de Aguirre pudo haber cambiado el desarrollo del partido. El Tatengue necesitaba encontrar el 2-2 para volver a meterse de lleno en la pelea y tenía por delante varios minutos para buscar la remontada.

Sin embargo, el equipo santafesino no consiguió volver a generar una situación tan clara como la que tuvo el delantero y terminó quedándose con las manos vacías.

Central Córdoba logró sostener la ventaja y se llevó un triunfo por 2-1 del estadio 15 de Abril, mientras que Unión lamentó las oportunidades que no pudo aprovechar.

Entre ellas quedó la de Aguirre, quien tuvo el empate prácticamente servido frente al arco rival, pero su remate se fue por encima del travesaño.

La jugada rápidamente se convirtió en una de las imágenes del partido y dejó al conjunto dirigido por Leonardo Madelón con el sabor amargo de haber tenido una oportunidad concreta para cambiar la historia.

Unión Misael Aguirre
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