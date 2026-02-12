Arranca el séptimo capítulo de la Liga Nacional Masculina para Gimnasia, Villa Dora y Libertad

Gimnasia jugará este viernes como visitante frente a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca en Saujil. Villa Dora y Libertad (SJN) lo harán el sábado en San Juan

Con dos encuentros este viernes se pondrá en marcha la séptima fecha de la Liga Nacional Masculina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Será por la Zona B, en el que los dos representantes de la Federación Santafesina, Gimnasia y Citta de Villa Constitución, viajan al noroeste del país.

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se prepara para un nuevo fin de semana de competencia en la Liga Nacional de Vóley. La escuadra santafesina jugará de visitante, pero esta vez lo hará en la localidad de Saujil, departamento Pomán, en la provincia de Catamarca. Lo hará frente a Ateneo Mariano Moreno, a partir de las 21, mientras que Citta de Villa Constitución lo hará en San Luis, frente a Infernales en el microestadio Delmi.

El cruce de los conducidos por Pablo Laurencena se concretará en la ciudad deportiva de Saujil, en el flamante y moderno polideportivo inaugurado a fines del año pasado. Posteriormente, el domingo 15, visitará a partir de las 19 a Infernales de la provincia de Salta. Dos compromisos altamente duros, sobre todo por lo que hay que viajar varios kilómetros.

Gimnasia y Esgrima viene de tener un gran fin de semana en el Húngaro Crespi, ya que primero superó por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata, y posteriormente, doblegó en sets corridos a Ferro Carril Oeste. Con ello se recuperó de la derrota sufrida en la quinta fecha frente a Citta de Villa Constitución por 3 a 0 en condición de local.

Ateneo, luego de dos derrotas seguidas buscará volver a la senda del triunfo y el apoyo y aliento del público será fundamental. En el último encuentro que se jugó el pasado domingo, el Lobo Chacarero cayó por 3 a 0 frente a Sonder de Rosario, en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú. Hay que señalar que en el partido de ida, Gimnasia y Esgrima cayó ante Ateneo Mariano Moreno por 3 a 2 en Santa Fe.

Las posiciones en la Zona B se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 30, Normal 3 de Rosario 22, Citta de Villa Constitución 20, Ferro Carril Oeste 14, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 13, Ateneo Mariano Moreno 12, Infernales 6 y Estudiantes de La Plata 3.

Villa Dora también sale a escena

En cuanto a la Zona A, el sábado a las 21, en el estadio Aldo Cantoni, Villa Dora visitará a Obras de San Juan, y Libertad de San Jerónimo Norte a Unión Vecinal de Trinidad. El domingo 15, Villa Dora jugará frente a UVT en la provincia de San Juan, y el conjunto del departamento Las Colonias, lo hará frente a Obras de San Juan.

Las posiciones están de la siguiente forma: Villa Dora 22, La Calera de Córdoba 20, Obras de San Juan 19, Paraná Rowing 17, Unión Vecinal de Trinidad 17, Libertad de San Jerónimo Norte 13, Lafinur de San Luis 9 y Echagúe de Paraná 5.