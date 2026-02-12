Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Arranca el séptimo capítulo de la Liga Nacional Masculina para Gimnasia, Villa Dora y Libertad

Gimnasia jugará este viernes como visitante frente a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca en Saujil. Villa Dora y Libertad (SJN) lo harán el sábado en San Juan

Ovación

Por Ovación

12 de febrero 2026 · 19:17hs
Gimnasia y Esgrima tendrá una doble fecha como visitante: jugará en Catamarca y Salta.

Gimnasia y Esgrima tendrá una doble fecha como visitante: jugará en Catamarca y Salta.

Con dos encuentros este viernes se pondrá en marcha la séptima fecha de la Liga Nacional Masculina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Será por la Zona B, en el que los dos representantes de la Federación Santafesina, Gimnasia y Citta de Villa Constitución, viajan al noroeste del país.

Gimnasia se presenta en la provincia de Catamarca por la Liga Nacional

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se prepara para un nuevo fin de semana de competencia en la Liga Nacional de Vóley. La escuadra santafesina jugará de visitante, pero esta vez lo hará en la localidad de Saujil, departamento Pomán, en la provincia de Catamarca. Lo hará frente a Ateneo Mariano Moreno, a partir de las 21, mientras que Citta de Villa Constitución lo hará en San Luis, frente a Infernales en el microestadio Delmi.

El cruce de los conducidos por Pablo Laurencena se concretará en la ciudad deportiva de Saujil, en el flamante y moderno polideportivo inaugurado a fines del año pasado. Posteriormente, el domingo 15, visitará a partir de las 19 a Infernales de la provincia de Salta. Dos compromisos altamente duros, sobre todo por lo que hay que viajar varios kilómetros.

Gimnasia y Esgrima viene de tener un gran fin de semana en el Húngaro Crespi, ya que primero superó por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata, y posteriormente, doblegó en sets corridos a Ferro Carril Oeste. Con ello se recuperó de la derrota sufrida en la quinta fecha frente a Citta de Villa Constitución por 3 a 0 en condición de local.

Ateneo, luego de dos derrotas seguidas buscará volver a la senda del triunfo y el apoyo y aliento del público será fundamental. En el último encuentro que se jugó el pasado domingo, el Lobo Chacarero cayó por 3 a 0 frente a Sonder de Rosario, en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú. Hay que señalar que en el partido de ida, Gimnasia y Esgrima cayó ante Ateneo Mariano Moreno por 3 a 2 en Santa Fe.

Las posiciones en la Zona B se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 30, Normal 3 de Rosario 22, Citta de Villa Constitución 20, Ferro Carril Oeste 14, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 13, Ateneo Mariano Moreno 12, Infernales 6 y Estudiantes de La Plata 3.

Villa Dora también sale a escena

En cuanto a la Zona A, el sábado a las 21, en el estadio Aldo Cantoni, Villa Dora visitará a Obras de San Juan, y Libertad de San Jerónimo Norte a Unión Vecinal de Trinidad. El domingo 15, Villa Dora jugará frente a UVT en la provincia de San Juan, y el conjunto del departamento Las Colonias, lo hará frente a Obras de San Juan.

Las posiciones están de la siguiente forma: Villa Dora 22, La Calera de Córdoba 20, Obras de San Juan 19, Paraná Rowing 17, Unión Vecinal de Trinidad 17, Libertad de San Jerónimo Norte 13, Lafinur de San Luis 9 y Echagúe de Paraná 5.

Liga Nacional Villa Dora Gimnasia
Noticias relacionadas
ferro fue dueno del clasico y festejo con autoridad ante atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Gimnasia y Esgrima logró una gran victoria ante Estudiantes de La Plata.

Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Villa Dora derrotó a Libertad de San Jerónimo Norte en la fecha interparejas.

Se disputó la quinta fecha de la Liga Nacional Masculina de vóleibol

union afronta un febrero exigente y con mayoria de visitas

Unión afronta un febrero exigente y con mayoría de visitas

Lo último

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Último Momento
Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe