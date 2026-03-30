Colón analiza mover su partido con San Miguel y se abre un nuevo frente organizativo

José Alonso adelantó que Colón pediría modificar el día del encuentro previsto para el sábado ante San Miguel. ¿Cuáles son las contras?

Tras la victoria frente a Patronato, en Paraná, el foco en Colón ya está puesto en lo que viene. Y en ese sentido, surgió una novedad importante: la dirigencia evalúa solicitar el cambio de día para el encuentro ante San Miguel.

El partido, correspondiente a la fecha 8, está programado en principio para el sábado a las 19 en el Estadio Brigadier General Estanislao López. Sin embargo, el propio presidente José Alonso reconoció que el club analiza pedir una modificación en la programación.

Semana Santa, un factor clave para Colón

Si bien desde la institución no se oficializaron los motivos, todo indica que la intención de mover el partido está vinculada al calendario. Ese fin de semana estará marcado por la Semana Santa, lo que implica un éxodo importante de hinchas fuera de la ciudad.

En ese contexto, jugar el sábado podría impactar directamente en la concurrencia al estadio, algo que la dirigencia buscaría evitar trasladando el encuentro al domingo, en un horario nocturno.

Seguridad y TV, los principales obstáculos

Más allá de la intención de Colón, la reprogramación no aparece como sencilla. El principal inconveniente estaría dado por cuestiones de Seguridad, ya que la provincia suele evitar que coincidan partidos de equipos santafesinos en un mismo día y franja horaria.

Primera Nacional Atlético de Rafaela Uno de los inconvenientes para cambiar el día del partido de Colón, es que ese domingo Atlético de Rafaela recibe a Güemes.

Y ahí aparece otro actor en escena: Atlético de Rafaela, que tiene previsto recibir a Güemes de Santiago del Estero el domingo a las 20. Un eventual cambio del partido del Sabalero a ese día obligaría a reacomodar también ese encuentro.

La TV, otro punto a resolver

Además del operativo de Seguridad, la televisión también juega su partido. Con el nuevo esquema de transmisiones de AFA Play, los mismos equipos periodísticos suelen cubrir encuentros en distintas ciudades como Santa Fe, Rafaela y Paraná.

Esto podría generar una superposición operativa si ambos partidos se disputan en simultáneo, sumando un nuevo condicionante a la posible reprogramación.

Una decisión que se definirá en las próximas horas

Por ahora, la intención está planteada, pero restan definiciones. Colón buscará encontrar una alternativa que le permita maximizar la presencia de su gente sin alterar el esquema general del torneo.

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Entre cuestiones organizativas, de seguridad y televisación, la decisión final dependerá de varios factores. Lo concreto es que el Sabalero ya empezó a jugar otro partido, esta vez fuera de la cancha.