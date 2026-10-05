El posible camino de Colón en el Reducido: rival, localía y ventaja deportiva

Luego de la fecha 32, Colón ocupa el 5° lugar de la Zona A y, de mantenerse esa posición, enfrentaría al 5° de la Zona B, en la primera fase del Reducido.

La Primera Nacional entró en la recta final y Colón ya puede empezar a mirar cómo sería su camino en el Reducido si la fase regular terminara hoy. Después de la victoria 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López, el Sabalero quedó quinto en la Zona A, con 52 puntos.

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Del otro lado, Ferro y Tristán Suárez serían los protagonistas de la final por el primer ascenso, al terminar actualmente como los mejores de sus respectivas zonas. El ganador de esa serie subirá directamente a la Liga Profesional, mientras que el perdedor se incorporará posteriormente al Reducido.

Con las posiciones actuales, Colón debería enfrentar a Midland, que ocupa el quinto puesto de la Zona B con 48 unidades.

Colón sería local y tendría ventaja deportiva

El hipotético cruce entre Colón y Midland sería a partido único, correspondiente a la primera fase del Reducido. Al estar mejor ubicado en la tabla general entre ambos, el Sabalero jugaría en el Brigadier López y contaría además con ventaja deportiva.

Eso significa que, si el encuentro terminara empatado después de los 90 minutos, Colón avanzaría de ronda. No habría alargue ni penales en esta instancia.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Para el equipo de Iván Delfino sería, en consecuencia, una situación favorable: quinto de su zona, jugaría en Santa Fe ante el quinto de la otra zona y tendría el empate como aliado.

Así quedarían los cruces del Reducido

Tomando las posiciones actuales y el formato establecido para la competencia, los enfrentamientos de la primera fase quedarían de la siguiente manera:

Cruces (el primero, con localía y ventaja deportiva)

1-Morón (2° A) vs. San Martín (8° B)

2-Godoy Cruz (3° A) vs. Colegiales (7° B)

3-Deportivo Madryn (4° A) vs. Gimnasia y Tiro (6° B)

4-Colón (5° A) vs. Midland (5° B)

5-Temperley (2° B) vs. Ciudad de Bolívar (8° A)

6-Atlanta (3° B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (7° A)

7-Gimnasia de Jujuy (4° B) vs. Almirante Brown (6° A)

Estos serían los siete partidos de la Primera Fase, que se disputan a eliminación directa. Los siete ganadores se sumarían al perdedor de la final entre Ferro y Tristán Suárez.

El camino que podría esperarle a Colón

La particularidad del formato es que, después de esa primera instancia, los ocho equipos restantes se ordenan nuevamente según la tabla general. Allí ingresará el perdedor de la final por el primer ascenso y comenzarán los cuartos de final.

A partir de esa instancia, los cruces serán a partido de ida y vuelta, con ventaja de localía y deportiva para el equipo mejor ubicado. Lo mismo ocurrirá en semifinales.

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Por eso, para Colón no solamente será importante asegurarse la clasificación: terminar lo más arriba posible en la Zona A puede modificar sustancialmente su camino hacia el segundo ascenso.

Hoy, después de 32 fechas, el Sabalero tiene 52 puntos y aparece quinto. Si la temporada terminara en este momento, Midland sería su primer obstáculo en el camino hacia la Liga Profesional, con Colón jugando en el Brigadier López y teniendo el empate a su favor.

Pero todavía quedan cuatro fechas y, con 12 puntos en juego, el escenario puede cambiar considerablemente. El objetivo inmediato del equipo de Delfino será sostenerse entre los puestos de privilegio y, si es posible, escalar posiciones para llegar al Reducido con la mejor ventaja posible.