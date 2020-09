Colón ya tiene su primer refuerzo

Desde la dirigencia de Colón le confirmaron a UNO Santa Fe, que Gonzalo Piovi se convertirá en el primer refuerzo del plantel sabalero. El defensor de 25 años llegará a préstamo sin cargo y firmará su contrato hasta diciembre del 2021. Por su parte, se fijará una opción de compra de 1.000.000 de dólares por el 50% de la ficha. Recordando que Racing posee el 65% del pase y el 35% restante es propiedad de Argentinos Juniors.

En la última temporada Piovi jugó con la camiseta de Defensa y Justicia, sin embargo retornó a Racing, pero el técnico Sebastián Beccacece no lo tuvo en cuenta y por eso se lo negoció. Puede jugar como marcador central o lateral por izquierda. Colón en el plantel no cuenta con un zaguero zurdo y ese fue un punto clave para cristalizar la operación. Eduardo Domínguez quería un marcador central y por eso dio el ok cuando le acercaron este nombre.

No tuvo demasiada continuidad en Defensa y Justicia, en donde apenas disputó nueve encuentros en un año, ocho de ellos por la Superliga y el restante por la Copa Argentina. Anteriormente Piovi había estado en Gimnasia de La Plata en la temporada 2018/2019. Fue allí en donde pudo tener rodaje futbolístico dado que disputó 25 partidos contando la Superliga, la Copa de la Superliga y Copa Argentina. Los otros equipos en donde jugó fueron Vélez, Argentinos Juniors y Racing.

Resta definir cuando vendrá a Santa Fe, recordando que una vez que llegue a nuestra ciudad deberá realizar la cuarentena por espacio de 14 días. Aún quedaban resolver cuestiones mínimas, pero se aguarda el viaje del defensor que será el primer refuerzo rojinegro. De esta manera, ahora la búsqueda de Domínguez se orientará al mediocampo, en donde pretende un volante central y otro por las bandas.