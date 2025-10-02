Uno Santa Fe | Colón | Colón

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

Las declaraciones de Rodolfo De Paoli siguen haciendo ruido por su paso en Colón y contó un complejo tema de vestuario: "Algo muy fuerte, delicado"

2 de octubre 2025 · 18:57hs
El entrenador Rodolfo De Paoli volvió a referirse a su breve y accidentado paso por Colón. Declaraciones que no pasaron inadvertidas. En diálogo con el programa Clank! que conduce Juan Pablo Varsky, el DT reconoció que atravesó una situación límite con un jugador. Una cuestión que tomó relevancia, pero nadie quiso esclarecer.

“De mi último paso por Colón, siempre dije que pasaron cosas tan profundas que algún día iba a contar. Dentro del fútbol, del vestuario”, lanzó dejando la puerta abierta a un trasfondo poco explorado de aquella etapa.

De Paoli ventiló uno de los temas de vestuario que tuvo en Colón

El entrenador, que dirigió apenas un puñado de partidos en el Sabalero, se refirió a un caso puntual: “Me pasó algo tremendo con un jugador de Colón, que hoy tiene un presente brillante. Por eso digo que a veces hay que estar en el momento justo, a la hora exacta, para bien o para mal”.

Rodolfo De Paoli ventió un tema de vestuario en Colón.

De Paoli detalló que en medio de esa crisis personal del futbolista, debió tomar una decisión que lo expuso: “Me costó perder un partido sobre la hora, sin tener a ese jugador ni un reemplazo. Pero prioricé su vida y sus problemas. Golpeó la puerta llorando a las dos de la mañana. Hoy, por suerte, tiene un grandísimo presente en un equipo importante de Primera División”.

El exrelator remarcó que no se arrepiente: “A veces te toca perder, y me la banco perder así. Para mí, el vínculo humano lo es todo”.

Incluso reveló la intimidad de aquel momento: “Lo vi llorar y me pidió irse a la casa. No estaba ni en condiciones de eso. Era un tema muy delicado, muy personal, muy fuerte. De hecho, levanto el teléfono y hablo con el capitán del equipo. Le explico la situación y se entera por mí. Imagínense la confianza que tenía el jugador, que ni siquiera se lo dijo a los referentes”.

La revelación de Rodolfo De Paoli en su paso por Colón

