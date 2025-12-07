Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

El 7 de diciembre de 2014 Colón goleaba 3-0 a Boca Unidos y lograba retornar a Primera División. Apenas estuvo seis meses en la B Nacional

El 7 de diciembre de 2014 Colón logró volver a Primera tras una temporada cargada de turbulencias. El Brigadier López , desbordado y empapado por la lluvia, fue el escenario de una victoria que terminó en goleada, aunque el camino para llegar a ella estuvo lejos de ser cómodo.

El equipo de Reinaldo Merlo se jugaba todo ante Boca Unidos, sabiendo que solo ganar lo depositaba nuevamente en la élite. Sin embargo, el partido se volvió una montaña rusa emocional. El cero parecía inamovible hasta bien avanzado el complemento, y la tensión crecía en cada ataque frustrado.

Embed - Recibimiento Colon (FULL HD 1080p)

Hasta que, a poco más de diez minutos del final, Cristian Pavón fabricó una acción clave: infracción en el área y penal. La responsabilidad cayó en los pies de Lucas Alario, que ejecutó con frialdad quirúrgica para romper el marcador en un momento decisivo. Ese grito, que explotó entre nervios, alivio y esperanza, abrió la puerta al desenlace.

Lo que vino después fue el aporte mágico de David Ramírez, que saltó desde el banco para firmar dos definiciones brillantes que sellaron el 3-0 y comenzaron a desatar la euforia sabalera.

Pero la tarde no solo estuvo marcada por el fútbol: en el medio del partido, un proyectil lanzado desde la platea Este golpeó al jugador correntino Gonzalo Ríos, lo que provocó una interrupción extensa y un clima de incertidumbre absoluto. El fantasma de una suspensión —y con ella, la posibilidad de perder los puntos— puso al estadio en vilo durante más de diez minutos. Finalmente, el encuentro continuó.

Cuando llegó el pitazo final, Colón no solo había ganado: había sobrevivido a una jornada dramática y había conseguido el ascenso que tantos temían perder. La lluvia, el sufrimiento, la espera, los goles: todo quedó fusionado en un día que todavía se recuerda como uno de los más intensos de la era moderna sabalera.

Embed - Resumen Colon 3 vs Boca Unidos 0 - Ascenso 2014

Síntesis de Colón y Boca Unidos

Colón: Jorge Broun; Pablo Cuevas, Germán Conti, Lucas Landa y Franco Lazaroni; Yamil Garnier, Gerónimo Poblete, Matías Ballini, Mariano Bíttolo; Cristian Pavón y Lucas Alario. DT: Reinaldo Merlo.

Boca Unidos: Matías Garavano; Marcelo Ortíz, Rubén Maldonado, Matías Moisés, Leonardo Baroni; Gonzalo Ríos, Diego Sánchez Paredes, Santiago Raymonda, Guillermo Marino; José Sand y José Vizcarra. DT: Carlos Trullet.

Goles: ST 36' Lucas Alario (C), 45' David Ramírez (C), 53' David Ramírez (C)

Cambios: Lihué Prichoda x Mariano Bíttolo (C), David Ramírez x Matías Ballini (C) y Raúl Becerra x Cristian Pavón (C), Diego Barrado x Guillermo Marino, Emanuel Dening x Gonzalo Ríos y Fernando Zampedri x José Vizcarra (B).

Incidencias: El partido estuvo detenido desde los 6' hasta los 18' del segundo tiempo por una proyectil que impactó en la cabeza de Gonzalo Rios. El juego fue suspendido a los 53' (se habían adicionado 15) por invasión de campo por parte del público local.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Germán Delfino.