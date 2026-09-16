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Colón y su DT Iván Delfino afrontan una semana compleja y cargada de interrogantes

El entrenador sabalero tiene por delante un escenario complicado luego de las tres derrotas consecutivas y los muchos problemas que tiene para definir el equipo

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 09:41hs
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Colón afronta una semana compleja y Delfino debe resolver varias cuestiones.

Colón afronta una semana compleja y Delfino debe resolver varias cuestiones.

No caben dudas que Iván Delfino afronta la semana más compleja desde su vuelta a Colón. Y es que el equipo cosechó su tercera derrota al hilo y además el plantel cuenta con varios jugadores lesionados y otros suspendidos.

Muchas cuestiones por definir

Luego de un arranque ideal que incluyó tres victorias consecutivas, el Sabalero volvió a defeccionar ante rivales directos como lo son Deportivo Morón y Godoy Cruz.

Es cierto que en el último partido fue perjudicado, ya que le anularon un gol que era lícito, pero más allá de esa cuestión, luego del primer gol del Tomba, el equipo no tuvo respuestas ni futbolísticas, ni tampoco anímicas.

Y eso sin dudas que resulta preocupante en la etapa final de la competencia. Con un mes y medio de trabajo, Delfino no logra darle una identidad de juego a Colón y las consecuencias están a la vista.

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Por ello, el equipo depende de alguna individualidad que pueda rescartarlo y cuando eso no sucede, termina perdiendo y dejando una pobre imagen, como sucedió en las últimas presentaciones.

De cara al partido del domingo contra Los Andes, son demasiados los interrogantes a resolver, dado que son cuatro los futbolistas que vienen arrastrando lesiones (Pier Barrios, Ignacio Lago, Matías Muñoz y Facundo Castet) y que están en duda.

Pero además, contra Godoy Cruz fueron amonestados Federico Lértora y Mauro Peinipil y ambos tendrán que cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas.

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Por otra parte y además de los inconvenientes mencionados, Delfino tiene que definir quien será el centrodelantero, dado que ante el equipo mendocino el titular fue Leandro Garate, postergando a Alan Bonansea al banco de relevos.

Mientras que Matías Budiño no viene dando garantías y no habría que descartar un cambio en el arco. Recordando que Delfino conoce a Tomás Giménez, quien precisamente se sumó a Colón en 2024 por pedido del actual entrenador.

Está claro que Delfino y su cuerpo técnico tienen mucho trabajo por delante y se vienen días de definiciones, Colón no tiene margen de error y el DT con sus jugadores, deben responder dentro de la cancha.

Colón Iván Delfino semana
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