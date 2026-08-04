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Cayó el presunto asesino de Gianluca Serorena, el joven que agonizó 40 días tras ser baleado en Bº Las Flores

La víctima tenía 21 años y había sido atacada a tiros el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe. Permaneció internada durante 40 días hasta que falleció el 15 de julio en el Hospital Iturraspe. Este martes fue detenido J. S. B., de 19 años, conocido como "El Polaco", señalado como el principal sospechoso del crimen.

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de agosto 2026 · 15:31hs
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Detenido un sospechoso: fue arrestado un joven de 19 años

  • Detenido un sospechoso: fue arrestado un joven de 19 años, apodado "El Polaco", como presunto autor del homicidio.

La investigación por el homicidio de Gianluca Serorena dio un paso clave este martes por la mañana, cuando pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I detuvieron al principal sospechoso del crimen durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Gorostiaga al 4200, en barrio Villa Hipódromo.

El aprehendido fue identificado por sus iniciales J. S. B., de 19 años, apodado "El Polaco", sobre quien pesa la presunta responsabilidad criminal por el ataque que terminó con la vida del joven de 21 años.

Un ataque que terminó en homicidio

Gianluca Serorena fue baleado durante la madrugada del domingo 5 de junio en la esquina de Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid, en barrio Las Flores.

Tras recibir los disparos, fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció internado en terapia intensiva en estado crítico.

Luego de 40 días de agonía, el joven falleció el 15 de julio, a las 14.15, como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el ataque.

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La necropsia confirmó que fue un homicidio

Tal como se conoció el pasado 22 de julio, la necropsia ordenada por el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra, confirmó que la muerte de Serorena fue consecuencia de una muerte violenta, por lo que la causa pasó a investigarse formalmente como un homicidio.

El fiscal contaba con los testimonios recolectados por la División Homicidios desde la noche del ataque, los peritajes realizados por especialistas del área Científica de la PDI y el análisis de imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia instaladas en el barrio Las Flores.

Con esos elementos, el funcionario judicial profundizó la investigación hasta reunir pruebas suficientes para solicitar el allanamiento que permitió la detención del principal sospechoso.

Continúa detenido

Tras concretarse el procedimiento, la Policía de Investigaciones informó la novedad a la Jefatura de la PDI y posteriormente al fiscal Lacuadra, quien ordenó que el joven permanezca privado de su libertad.

Además, dispuso que sea sometido a los exámenes de rigor en Medicina Legal, identificado formalmente y notificado de la causa que se le sigue.

La atribución delictiva provisoria es la de homicidio, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y consolidar la evidencia que permita avanzar hacia la audiencia imputativa.

asesino homicidio joven Las Flores
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