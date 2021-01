El Sabalero se plantó en no poner un peso y que solo se haría cargo de su sueldo. Pero el Lobo, con el que tiene contrato, pretende dinero a cambio y eso traba todo. El jugador no está dispuesto a pagar un resarcimiento y por ende la situación por el momento no prospera.

Paolo Goltz.jpg Colón comenzó a mirar otras opciones ante el pedido de dinero por parte de Gimnasia para dejar salir a Paolo Goltz

Ante esto, Colón empezó a mirar para otro lado. Tanto es así como le acercó una propuesta de retorno a Germán Conti, quien no es tenido en cuenta en Benfica de Portugal. Aunque la realidad es que su futuro estaría en Gaziehir Gaziantep FK de Turquía. Lo económico es determinante en este sentido.

Por si acaso, se manejan también otras alternativas, pero no surgieron nombres. Está claro que Colón precisa un valor importante en ese lugar ante la salida de Emmanuel Olivera a Atlético Nacional de Colombia. Solo quedan en el plantel Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi y la vuelta de Rafael Delgado.

Por eso a esta altura, lo de Paolo Goltz comienza a alejarse cada vez más. Mucho más ante la decisión de Gimnasia (LP), que sin dinero a cambio no lo dejará salir.