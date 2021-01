José Vignatti habló con Dale dale Deportivo por Aire de Santa Fe (FM 91.1) y comenzó hablando de la chance que Luis Rodríguez se vaya de Colón y dijo: "No cambió nada, no sé nada oficial. No tengo nada qué decir, me gusta hablar sobre cuestiones concretas, solo hay versiones periodísticas, hay expectativas, nada más. No puedo decir nada. No voy a opinar sobre las declaraciones de Pulga, puedo también decir muchas cosas pero luego se verá. No hay que tomarlo como un hecho consumado, hay que analizarlo. El contrato es hasta junio, hasta ahora son cuestiones que no se pueden tomar de manera oficial".