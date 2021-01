"Vigo está en un buen momento para salir de Colón"

"Está en un momento para salir de Colón. Es la verdad, porque ya tiene continuidad y rodaje internacional. En el último campeonato tuvo un nivel muy alto. Es muy profesional y durante la cuarentena se entrenó siempre. Cuando estábamos renovando el contrato, me llamó el presidente (José Vignatti) y me reconoció que lo encontró entrenando aparte solo después de un día normal de trabajo. Esto demuestra lo profesional que es", apuntó el apoderado en diálogo con el programa Cómo te va?, que se emite por Radio Colonia AM550.

aLEX vIGO.jpg Foto: prensa Colón

Luego si fue contundente: "No me llamaron de River. Tuve un llamado de un allegado en diciembre de 2019, donde River le hizo una oferta a Colón y no la aceptó. Después, no tuve más contactos. Todos son comentarios por ahora y no sé nada".

"Con el presidente estuve charlando hace 10 días y lo que si podemos decir de manera categórica, es que no saldrá a préstamo. Solo se daría mediante un acuerdo por la compra del pase. Esa fue la charla que tuve con Vignatti. No hablamos de cifras, pero sería todo analizado por Colón. Nos dijeron que no van a regalar al jugador, pero que analizarán las ofertas que lleguen", apuntó Gustavo Ghezzi.

vigo.jpg El representante de Alex Vigo, Gustavo Ghezzi, dijo que la única forma que Colón lo deje salir es mediante una venta. Foto: prensa Colón

Asimismo, el representante de Alex Vigo trató de explicar por qué Colón nunca lo quiso largar: "No es fácil decir por qué no se dio. Colón está en una situación particular, entonces prefirió retenerlo y valorizarlo. Es un período nuevo y deberá analizarse todo lo que se dé".

En el final, expresó: "A Alex le gustan los equipos grandes. Ojalá se dé. Con Alex hablo mucho. Los chicos se ilusionan y por eso uno trata de transmitir cautela y decirle que son cosas de mercado. Hay que esperar las cosas concretas y ahí veremos. Por ahora no pasó".