Cómo se encuentra el historial entre Colón y San Telmo

Colón y San Telmo se volverán a ver las caras, esta vez en la Isla Maciel, en un choque clave por llegar al Reducido y escaparle a la zona caliente del descenso.

16 de agosto 2025 · 09:32hs
El duelo de este sábado en la Isla Maciel entre Colón y San Telmo, por la fecha 27 de la Primera Nacional, estará precedido por una estadística que incomoda al conjunto santafesino: el historial marca una clara supremacía del Candombero.

En los 16 enfrentamientos oficiales que registran ambos equipos, el rojinegro apenas logró cinco victorias, contra 11 triunfos del elenco de la Isla Maciel, lo que refleja las dificultades históricas que ha tenido el Sabalero para superar a este rival, sin importar la categoría ni el escenario.

Dos cruces en Primera División, ambos para San Telmo

Aunque los caminos de los clubes han transitado distintas realidades en las últimas décadas, el historial registra dos encuentros en la Primera División de 1976, durante el Torneo Metropolitano. En aquella ocasión, el Candombero fue verdugo de Colón en ambos choques: primero se impuso 3-1 en la cancha de Huracán, y luego ganó 1-0 en el Brigadier López, confirmando una racha negativa que todavía se recuerda en el barrio Centenario.

La ventaja en el ascenso

En los torneos de ascenso, la tendencia también favoreció a San Telmo. En la Primera B, Colón apenas sumó tres victorias, mientras que el conjunto porteño se quedó con seis. En la Primera C, en cambio, hubo mayor paridad, con dos triunfos para cada lado.

Los últimos antecedentes

El presente inmediato tampoco le sonríe al Sabalero. La última vez que ambos se enfrentaron fue el 14 de abril de 2025 en el Brigadier López, donde San Telmo se llevó la victoria 1-0 con gol de Elías Brítez, a los 48 minutos del segundo tiempo.

Y en la última visita a la Isla Maciel, el 25 de mayo de 2024, el local volvió a imponerse con autoridad: 2-0, con tantos de Franco Ayunta y Hernán López, en contra.

Una deuda pendiente

De esta manera, Colón arrastra un historial claramente desfavorable frente a San Telmo, lo que suma un condimento especial al duelo que se avecina. El Sabalero no solo buscará puntos vitales para la tabla, sino también romper una racha adversa que se ha extendido a lo largo de décadas y categorías.

