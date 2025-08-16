Uno Santa Fe | Colón | Colón

Primera vez con Colón: Robledo será el árbitro en la Isla Maciel

Juan Cruz Robledo será el árbitro del duelo de alta tensión entre Colón y San Telmo. No tiene antecedentes como juez del Sabalero.

16 de agosto 2025 · 09:21hs
Primera vez con Colón: Robledo será el árbitro en la Isla Maciel

Este sábado, desde las 14, Colón visitará a San Telmo en la Isla Maciel por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá como juez principal a Juan Cruz Robledo, quien estará acompañado por los asistentes Lucas Pardo y Hugo Hartung, mientras que el cuarto árbitro será Guido Mascheroni.

Será la primera vez que Robledo dirija a Colón, mientras que a San Telmo ya lo controló en una ocasión: el pasado 12 de julio, en el empate sin goles como visitante frente a Talleres de Remedios de Escalada, partido en el que mostró tres tarjetas amarillas.

Los números del árbitro

Robledo nació el 11 de marzo de 1992 en Buenos Aires y viene desarrollando una carrera con creciente protagonismo en el ascenso.

En lo que va de 2025, dirigió cuatro partidos en la Primera Nacional, donde mostró 24 amarillas. A su vez, en el mismo año impartió justicia en dos partidos del Clausura de la B Metropolitana, sacando 12 amarillas y dos rojas, mientras que en el Apertura había tenido 12 designaciones con un total de 79 amonestaciones y ocho expulsiones.

En 2024, su registro en la Primera Nacional fue de cuatro encuentros, con 18 amarillas y una roja.

Desde su llegada a la B Metropolitana en 2022, Robledo suma un total de 60 partidos dirigidos, en los que mostró 312 tarjetas amarillas y 22 rojas, lo que marca su estilo firme y con presencia a la hora de sancionar.

Una designación clave

El cruce entre Colón y San Telmo no solo será decisivo por la lucha de ambos en la tabla, sino que también significará un desafío importante para Robledo, que se estrena como juez del Sabalero y buscará mantener el control en un partido que promete ser intenso.

