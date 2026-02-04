Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón le propone una mejora sustancial a Ignacio Lago y está cerca de renovar

En las últimas horas hubo nuevas charlas con la representación de Ignacio Lago para acordar la renovación de contrato en Colón. Un tema prioritario

4 de febrero 2026 · 16:21hs
Colón le propone una mejora sustancial a Ignacio Lago y está cerca de renovar

En Colón entienden que hay decisiones que no pueden postergarse y una de ellas tiene que ver con el futuro de Ignacio Lago. En las últimas horas se reactivaron las charlas con su representación para avanzar en la renovación de contrato, tema que la dirigencia considera prioritario.

El actual vínculo finaliza en diciembre y arrancar el torneo sin esa situación resuelta aparece como un escenario incómodo. No solo por la incertidumbre contractual, sino también porque a mitad de año Lago quedaría en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club y marcharse libre, una posibilidad que podría derivar en su apartamiento, justo cuando Colón lo necesita como una de sus principales armas para pelear el ascenso.

Colón, cerca de blindar a Ignacio Lago

Según pudo saber UNO Santa Fe, el presidente José Alonso encabezó nuevos contactos con el entorno del jugador y las negociaciones avanzaron de manera significativa.

Ignacio Lago.jpg

Incluso, las partes estarían muy cerca de alcanzar un entendimiento que incluiría una mejora salarial importante, con una cifra que rondaría el triple de lo que percibe actualmente.

En ese contexto, Lago aparece hoy como una de las cartas fuertes del Colón que empieza a tomar forma bajo la conducción de Ezequiel Medrán. Por eso, en Santa Fe se mueven rápido: la idea es asegurar su continuidad y darle estabilidad a un proyecto que tiene un objetivo claro y ambicioso.

Colón Ignacio Lago contrato
