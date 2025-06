Con otro gol agónico, Colón venció a Defensores Unidos y extiende la racha positiva

Colón obtuvo una victoria importantísima, mucho más por lo que representa en las estadísticas que por lo hecho futbolísticamente . Y es que el equipo no jugó bien, ante un rival paupérrimo como es Defensores Unidos que no ganó como local en todo el torneo.

Muy poco para rescatar respecto al juego, pero la importancia de sumar siete de los últimos nueve puntos en disputa y manteniendo el arco en cero. Esta cosecha matemática lo acerca al Reducido que es el objetivo del equipo.

Colón fue algo más que su rival en la primera etapa

Colón salió decidido a buscar el partido y en los primeros minutos el partido se jugó en campo de Defensores Unidos. El Sabalero presionaba bien arriba y no dejaba salir a su rival.

El elenco dirigido por Andrés Yllana intentaba jugar por abajo, tratando de encontrar los espacios que el equipo local se los otorgabay así fue como a los 6' generó la primera chance de gol.

Un pelotazo cruzado al segundo palo, no pudo conectar Federico Jourdan y la pelota le quedó a Emmanuel Gigliotti dentro del área pero el remate terminó impactando en Facundo Rassol y el balón se fue al córner.

Defensores Unidos mostraba sus limitaciones a la hora de manejar la pelota y apostaba al juego directo. Mientras que Colón pretendía jugar con más posesión de la pelota.

El Rojinegro insinuaba un poco más, aunque le costaba tener claridad en los metros finales. Como por ejemplo en un arranque muy bueno de Tomás Gallay que luego no pudo finalizar bien al no poder controlar la pelota dentro del área.

Colón se mostraba más incisivo jugando por izquierda. A los 21' Ignacio Lago ganó en velocidad metió un centro atrás y Federico Jourdan en la puerta del área remató desviado.

El control del partido lo tenía el Sabalero que se mostraba paciente a la hora de manejar la pelota y por izquierda marcaba la diferencia con la velocidad de Gallay, quien cuando encaraba marcaba la diferencia.

Colón dominaba a Defensores Unidos, manejaba la pelota y jugaba en campo rival, pero le faltaba resolver dentro del área. El equipo local solo se dedicaba a defender y despejar la pelota, pero jamás lograba progresar en ataque.

Cuando se jugaban 37' el que probó desde afuera fue Alan Forneris quien remató cerca del caño izquierdo. A Colón solo le faltaba el gol, ante un rival limitadísimo.

A los 42' Colón casi se pone arriba en el marcador con un tiro libre que casi termina en gol en contra cuando el cabezazo de un defensor del equipo local intentó despejar y cabeceó hacia atrás para que la pelota se fuera apenas por encima del travesaño.

CADU Colón 1.jpg Gentileza Radio EME

En el final de la primera etapa, Defensores Unidos emparejó en algo el trámite, pero sin generar peligro en ataque y el primer tiempo finalizó 0-0, siendo algo más Colón, pero dentro de un contexto mediocre.

En el final del segundo tiempo Colón encontró el triunfo

En los primeros minutos del segundo tiempo, Defensores Unidos se adelantó unos metros en el campo de juego. Sin embargo, la primera aproximación fue para Colón a los 5' con un remate de Ignacio Lago que se fue por encima del horizontal.

El encuentro seguía siendo por demás de discreto, pero algo más parejo en relación a la primera etapa. Y teniendo en cuenta que Colón no estaba jugando bien, Andrés Yllana dispuso de dos variantes.

A los 14' ingresaron Facundo Taborda y Genaro Rossi para las salidas de Federico Jourdan y Emmanuel Gigliotti, buscando mayor movilidad de mitad de cancha hacia adelante.

A partir de esas variantes, Colón mejoró y comenzó a monopolizar el balón y a jugar en campo rival. Defensores Unidos no inquietaba y daba la sensación de que el Sabalero apurando un poco se llevaba el triunfo.

Pero el equipo rojinegro no lograba prevalecer en el mano a mano y le costaba asociar juego. Por ello, más allá de tener la pelota y de contar con espacios se mostraba impreciso.

Cuando pasaba poco frente a los arcos, a los 35' se equivocó Rodrigo Laumann, Genaro Rossi lo anticipó y cedió para Tomás Gallay quien de frente al arco y dentro del área remató al primer palo para que Mauricio Aquino mande la pelota al córner.

Y a los 39' Defensores Unidos tuvo su chance más clara en un tiro de esquina, la mala salida de Marcos Díaz, un cabezazo de Laumann y Genaro Rossi en la línea mandó la pelota al córner.

Colón lo tuvo en la jugada siguiente con un centro desde la izquierda que Genaro Rossi no alcanzó a conectar y Laumann terminó rechazando dentro del área.

Y cuando el partido estaba destinado al empate, a los 45' Facundo Castet, pasó al ataque y con criterio metió un centro atrás para que Christian Bernardi de frente al arco y con un remate rasante y al medio decretó el 1 a 0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/4Twiteros/status/1929274743716299192&partner=&hide_thread=false El gol de Bernardi para el 1 a 0 de Colón pic.twitter.com/T2OTCl0Fz8 — 4 TWITEROS (@4Twiteros) June 1, 2025

Colón lo ganó en el final por la jerarquía de Bernardi y la tenacidad de Castet que fue el mejor jugador del equipo sabalero. Un resultado positivo para continuar con una racha interesante de resultados que lo acerca más al Reducido.

Síntesis

Defensores Unidos: 1-Mauricio Aquino; 4-Nahuel Basualdo, 2-Facundo Laumann, 6-Facundo Rassol, 3-Juan Arguello; 7-Tomás Ferreyra, 5-Martín Caballo, 10-Enzo Trinidad; 8-Sebastián Sánchez, 9-Diego Aguirre y 11-Bautista Carboni. DT: Felipe De La Riva.

Colón: 1-Marcos Díaz; 4-Oscar Garrido, 2-Nicolás Thaller, 6-Brian Negro, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone, 10-Ignacio Lago; 11-Tomás Gallay y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Goles: ST 45' Christian Bernardi (C).

Cambios: PT 39' Rodrigo Juárez x Sánchez (CADU), ST 0' Santiago Patroni x Basualdo (CADU), 14' Genaro Rossi x Gigliotti (C), Facundo Taborda x Jourdan (C), 21' Alejandro Toledo x Aguirre (CADU), 33' Martín Giménez x Carboni (CADU), Rodrigo Velez x Ferreyra (CADU), 38' Christian Bernardi x Gallay (C).

Amonestados: Caballo, Laumann (CADU) y Rossi (C).

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Mario Losinno.