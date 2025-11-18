El crédito nunca llegó y la dirigencia de Colón hace malabares para pagar deudas

La dirigencia de Colón gestiona para poner al día al plantel y luego ver la forma de levantar la inhibición. El crédito que se pidió no fue resuelto aún

La dirigencia de Colón esperaba un crédito bancario para afrontar la deuda con Alberto Espínola y levantar la inhibición , pero el dinero no aparece y la situación se volvió mucho más enredada. Lo que en un principio parecía un trámite encaminado hoy no tiene señales

La entidad financiera había solicitado garantías para avanzar y postergó su respuesta hasta después de las elecciones nacionales. Pero el tiempo pasó y todo sigue igual, mientras el club ve cómo se agotan los caminos tradicionales.

Ante ese escenario, la dirigencia comenzó a activar otras alternativas. Una de ellas fue gestionar un encuentro con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para explorar alguna vía que permita descomprimir la situación. La prioridad es resolver el caso Espínola, regularizar los compromisos internos y poner al día al plantel.

La dirigencia de Colón busca recaudar fondos

El problema de fondo se agravó por el incumplimiento de Platense, que no pagó las cuotas acordadas por el pase de Leonel Picco. El Sabalero no cobró ni la de julio ni la de septiembre, y en diciembre vence otra. Si bien esos montos no alcanzaban para cubrir los 400.000 dólares que exige el paraguayo, eran un soporte significativo para atender pagos urgentes dentro del plantel, que vuelve a trabajar en su totalidad el lunes que viene.

Víctor Godano La dirigencia de Colón busca los caminos para pagarle al plantel. UNO Santa Fe | José Busiemi

Con ingresos disminuidos, una masa societaria en caída y obligaciones que se acumulan, la comisión directiva trabaja para encontrar recursos en un contexto cada vez más ajustado. El crédito que debía llegar no llegó; la inhibición sigue vigente; y las alternativas se reducen día a día. Colón enfrenta un cierre de año tenso, donde la gestión económica aparece como un desafío tan grande como lo deportivo.