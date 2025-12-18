¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

Por estas horas debe definirse si se termina confirmando la fecha de clásicos en la Primera Nacional y con quien jugaría Colón

El próximo lunes se llevará a cabo el sorteo de la Primera Nacional 2026. Y la realidad indica que aún no se terminó de confirmar el formato de la competencia.

Y es que se pretende incorporar la fecha de clásicos y cuando surgió este rumor, la primera información indicaba que Colón se enfrentaría con Atlético de Rafaela, recién ascendido.

Sin embargo, este jueves se comenzó a manejar la alternativa de que en la fecha de clásicos, Colón se mida ante Patronato y no contra Atlético de Rafaela.

"Durante el día de hoy (jueves 18/12) y la mañana de mañana (viernes) los organizadores continuarán trabajando y sorteando inconvenientes para tener todo preparado para el sorteo del próximo lunes 22/12 al mediodía", publicó Eduardo Ramenzoni en su cuenta personal de Instagram.

Y continuando con las novedades agregó: "otra de las variantes a confirmar es que @colonoficial jugaría el interzonal con @clubpatronatooficial en lugar de @atleticoderafaela".