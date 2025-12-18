El próximo lunes se llevará a cabo el sorteo de la Primera Nacional 2026. Y la realidad indica que aún no se terminó de confirmar el formato de la competencia.
¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?
Por estas horas debe definirse si se termina confirmando la fecha de clásicos en la Primera Nacional y con quien jugaría Colón
Por Ovación
Colón podría jugar el clásico ante Patronato
Y es que se pretende incorporar la fecha de clásicos y cuando surgió este rumor, la primera información indicaba que Colón se enfrentaría con Atlético de Rafaela, recién ascendido.
Sin embargo, este jueves se comenzó a manejar la alternativa de que en la fecha de clásicos, Colón se mida ante Patronato y no contra Atlético de Rafaela.
"Durante el día de hoy (jueves 18/12) y la mañana de mañana (viernes) los organizadores continuarán trabajando y sorteando inconvenientes para tener todo preparado para el sorteo del próximo lunes 22/12 al mediodía", publicó Eduardo Ramenzoni en su cuenta personal de Instagram.
Y continuando con las novedades agregó: "otra de las variantes a confirmar es que @colonoficial jugaría el interzonal con @clubpatronatooficial en lugar de @atleticoderafaela".