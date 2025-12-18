Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

El plantel de Colón entrenó esta mañana en el predio 4 de junio y la práctica pudo ser observada por los medios de prensa

Este jueves por la mañana, el plantel de Colón llevó adelante un nuevo entrenamiento en el predio 4 de junio bajo la atenta mirada de su entrenador Ezequiel Medrán.

El mismo tuvo la particularidad de ser un entrenamiento abierto a la prensa y en el que se pudieron observar los trabajos dispuestos por el cuerpo técnico.

Esta semana se sumó a trabajar con Medrán el preparador físico Nicolás Salvá quien había acompañado al DT en su paso por los anteriores equipos (Central Norte, Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza).

Sin embargo, por cuestiones particulares no pudo sumarse cuando Medrán asumió en Colón, pero ahora una vez resuelta esa cuestión ya comenzó a trabajar con el plantel rojinegro.

Por estos días, Medrán viene entrenando con un plantel en el que se destacan en cantidad los futbolistas de las inferiores, dado que por ahora solo se sumaron el arquero Matías Budiño y el lateral Leandro Allende.

A la espera de la llegada de los refuerzos que están al caer, Medrán continuará trabajando hasta el miércoles 24, luego el plantel será licenciado y retomará los entrenamientos el viernes 2 de enero.

En estos días se terminarán de definir la llegada de varios refuerzos que están muy cerca de concretarse, como para que el entrenador tenga cuanto antes el plantel definido para el comienzo del 2026.