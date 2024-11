Cuáles son los millonarios ingresos que tendrá Colón en 2025

Es que Colón por el fracaso de no haber logrado el cometido de volver rápidamente a Primera División tendrá una merma económica muy grande, ya que el primer año en la segunda categoría sigue recibiendo el mismo dinero por los derechos de TV, los cuales descienden considerablemente para el segundo.

Esto repercutirá inevitablemente en el presupuesto que se manejará para la próxima temporada, a lo que se le agrega la disminución de la masa societaria, lo que ocurre en todos los clubes que cierran su participación en el año, y más todavía Colón que tiene para 100 días sin futbol.

El mismo Iván Moreno y Fabianesi, en la conferencia de prensa que brindó este viernes en el Predio 4 de Junio, se lo consultó sobre si le preocupaba el presupuesto de Colón para la próxima temporada, y exclamó: "Es una característica que debo tener en cuenta, no me preocupa, me gustaría contar con presupuesto para obras o mejoras en el predio o el estadio y que son parte de nuestra actividad".

La Asamblea, el otro gran tema en Colón

El presidente Víctor Godano, en el diálogo que mantuvo con LT10 (AM 1020), reveló que en estos días se fijaría la fecha de la Asamblea, pero todavía no hubo novedades. Hay mucha expectativa en el socio y en los sectores opositores debido a varias cuestiones que se necesitan aclarar.

Por un lado, saber las deudas y juicios que tiene el club, reconocer con precisión la herencia recibida de la CD que encabezaba José Vignatti, como así también las negociaciones para las salidas de Ramón Ábila (a Barracas Central, desde donde pasó a Huracán) y Rubén Botta (se fue a Talleres). También hay varias cuestiones que preocupan, como las deudas por Andrew Teuten y José Neris, y el conflicto que había llegado a la FIFA por el paraguayo Alberto Espínola.

"No estoy al tanto de la fecha de la Asamblea, pero antes de fin de año tiene que ser, es un motivo de intención que se va a ver dentro de la dirección institucional, hay que mostrar trasparencia, hay que contar un poco la realidad que estamos viviendo, la herencia que se recibió como gestión, y que es parte de nuestra cotidianeidad, y que va a ser un limitante en el mercado de pases, hay muchas deudas, juicios y más juicios que vendrán, estamos trabajando para conseguir recursos para equilibrar las cuentas, todo eso va de la mano con lo que se pueda armar, estamos en esa tarea", agregó Moreno y Fabianesi el pasado viernes.

Pero no todas son malas, ya que Colón se prepara para recibir importantes montos en dólares por las ventas de Santiago Pierotti a Lecce de Italia, de Eric Meza a Estudiantes de La Plata y de Tomás Chancalay a New England Revolution de la Major League Scoccer de Estados Unidos. Estos serán claves para paliar la economía del club y proyectar la próxima temporada.