"En Colón tenemos que ser inteligentes para armar un equipo competitivo"

Iván Moreno y Fabianesi indicó que no le preocupa el acotado presupuesto que tendrá Colón en 2025, y remarcó la importancia de las inferiores.

"Se cuestiona el momento en que llegué, creo que lo hice antes de lo que debería haberlo hecho. Desde que llegué estamos proyectando las posibilidades del año que viene, viendo jugadores, analizando situaciones internas, viendo la proyección en inferiores, tomando decisiones inteligentes con mucha más fundamentación y no solo con el estrés de armar un equipo para la temporada, estos tres meses me vendrán bárbaro", destacó el director deportivo Moreno y Fabianesi.

Para luego, indicar: "Si bien es un mercado exigente, donde hay que buscar jugadores competitivos y de calidad para una categoría muy compleja, hay material para enriquecer el equipo que tenemos, sostener a los chicos que tenemos para el futuro, en lo que visualizamos. Tenemos que ser inteligentes, estratégicos, hay que ser muy astutos para armar un equipo competitivo para el Nacional B".

En cuanto a las continuidades de jugadores del plantel, dijo: "Hay situaciones que trascendieron, queremos hacer uso de la opción de Nacho Lago, las distintas revisiones de contratos que finalizan dependerán del entrenador que venga, otras que iremos tomando, que son independientes de la designación del entrenador, tenemos que liberar espacios que están ocupados con un plantel que es numeroso. Tenemos 37 contratos, es mucho, eso impide que puedan aparecer jugadores de las inferiores, necesitamos tener entre 24 y 25 jugadores profesionales, el resto que sean chicos del club".

Luego, sobre las características de DT, dijo "No definimos todavía, no definimos el perfil, la semana que viene vamos a tener una reunión mucho más extensa con la gente encargada de tomar decisiones en el fútbol, pero necesitamos un entrenador que respete la filosofía que estamos acostumbrados, ser un equipo protagonista, que impone condiciones, que aprenda a jugar de visitante igual que de local, bajo esas premisas, puede haber diferentes estilos, cuestionables y entendibles... La categoría te invita a armar un equipo que se adapte a la circunstancias de juego, que a veces son diferentes de un partido a otro, necesitamos a un técnico con esa inteligencia táctica".

El proyecto de inferiores

Se lo consultó sobre si Germán Rivarola llegará para coordinar a las inferiores, Moreno y Fabianesi reconoció: "La semana que viene se van a formalizar diferentes áreas, Pirulo también es una persona que conoce muy bien a la institución y queremos que participe de la estructura de inferiores, también habrá un armado de una secretaría técnica que viene avanzado, un departamento de scouting y captación, queremos tener un programa más amplio, que requiere una inversión que estamos dispuestos a afrontarlo. También la participación en Reserva".

En otro tramo, Moreno y Fabianesi indicó que "tenemos un modelo de juego y una filosofía, que tengo plasmada dentro de mi proyecto, y tenemos que buscar coincidencia con el nuevo entrenador. Si coincidimos con los puntos que queremos desarrollar en inferiores, y en etapas preprofesionales y profesionales, todo el proyecto encontrará una fuerza superadora. No hablo de sistema, sí estructura generales de pensamiento del equipo, eso hace que un director deportivo y un entrenador pueda hacer un trabajo inteligente".

"Vivo la misma ansiedad de volver a Primera, me propuse ser parte del festejo del último ascenso que tiene que festejar el club. No tenemos que festejar más ascensos, tenemos que trabajar para que eso pueda ser sostenido en el tiempo, y que la estructura que armemos a nivel trabajo pueda sostenerse en el tiempo y generar bases sólidas, estoy entusiasmado por el apoyo y la voluntad que encuentro en el club. Esto es una oportunidad para reamar el proyecto y comenzar bien en el 2025", agregó Moreno y Fabianesi sobre lo que se viene en Colón.

La Asamblea que se viene en Colón

"No estoy al tanto de la fecha de la Asamblea, pero antes de fin de año tiene que ser, es un motivo de intención que se va a ver dentro de la dirección institucional, hay que mostrar trasparencia, hay que contar un poco la realidad que estamos viviendo, la herencia que se recibió como gestión, y que es parte de nuestra cotidianeidad, y que va a ser un limitante en el mercado de pases, hay muchas deudas, juicios y más juicios que vendrán, estamos trabajando para conseguir recursos para equilibrar las cuentas, todo eso va de la mano con lo que se pueda armar, estamos en esa tarea", agregó Moreno y Fabianesi.

Y sobre si le preocupa el acotado presupuesto con el que contará Colón para el 2025, afirmó: "Es una característica que debo tener en cuenta, no me preocupa, me gustaría contar con presupuesto para obras o mejoras en el predio o el estadio y que son parte de nuestra actividad".