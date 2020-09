"Cuando Domínguez me llamó estaba jugando a la Play"

Nació en la ciudad de Viale, tiene 18 años y defendió los colores de Viale FBC en sus pagos para luego pasar a Colón. Todo fue progresivo hasta este año, cuando recibió la gran noticia, esa que espera todo jugador juvenil de un equipo de fútbol. Es que el volante central entrerriano recibió el llamado del entrenador Eduardo Domínguez y, con otros juveniles, entre ellos el paranaense Nahuel Curcio, será parte de plantel de Primera División del Sabalero.

Por eso, tanto Aaron Martínez como su entorno desbordan de felicidad porque esta es una gran oportunidad para la carrera deportiva del juvenil, que desde la pensión Sabalera habló con Ovación al respecto. “A los 16 me vine a Colón de Santa Fe. Yo tengo un amigo que jugaba conmigo y que tiene conocidos en la coordinación del club. De ahí comenzaron las pruebas. Vine un día de entrenamiento normal a probarme y después de ahí estuve medio año viajando una vez por semana para venir a entrenar y al final de ese año me confirmaron para seguir en el club, así que me vine a la pensión”, narró el juvenil.

Consultado por sus características como jugador manifestó: “Juego de volante central y en esa posición debés tener de todo, pero soy más de contención y de recuperación. De todos modos no me molesta jugar con la pelota, me gusta ser un eje”.

Un día normal, de play station y mate, recibió el llamado esperado cuando estaba en la pensión. Ese que le cambiaría la vida deportiva: “La verdad que muy feliz. El día que me llama Eduardo yo estaba jugando a la play y la verdad que no me lo esperaba. Me había comentado que había una lista que tenía el visto bueno, pero lo imaginaba hasta el llamado. Estábamos con un amigo tomando mates y jugando a la play, nada que ver. Y de un momento a otro estaba hablando con Eduardo”.

La familia y todo Viale capturaron con gran alegría esta noticia que recibió Aaron: “La verdad que mi familia siempre me apoyó desde que empecé a jugar hasta que me vine a Colón. Siempre estuvieron atrás mío y me apoyaron mucho. Son claves para que yo siga acá. Y en Viale también están felices y ya recibí felicitaciones de mucha gente, así que muy agradecido a todos ellos. Y algunos amigos que jugaban conmigo ya me manguearon algo (risas)”.

“Como objetivo personal quiero afianzarme bien en la categoría y luego buscar una oportunidad en el banco de suplentes. Después darle para adelante para poder ser titular. Hay que esperar eso. Yo soy un tipo que cree que para buscar metas hay que trabajar mucho”, relató a la hora de dejar en claro sus objetivos en este nuevo proceso.

En la Primera de Colón está el vialense Tomás Chancalay y ambos han compartido diálogos mientras viajaban hacia sus pagos: “Hablo lo justo y lo necesario con Tomás y la verdad que él me aconsejó mucho. Él muchas veces me llevó a Viale, me hizo ese favor cuando mis padres no podían traerme para acá. Ahí hemos hablado bastante”.

Así juegan

Una de las grandes novedades de las últimas semanas en Colón de Santa Fe tiene que ver con los 12 juveniles que Eduardo Domínguez promovió al plantel de Primera División y que comenzarán así a transitar su camino como jugadores profesionales. Entre ellos se encuentran dos entrerrianos. Uno es el paranaense Nahuel Curcio, ex-Don Bosco, y el otro el vialense Aaron Martínez, ex-Viale FBC. Adolfo Manetti, coordinador de las inferiores del Sabalero, analizó en UNO Santa Fe a los juveniles y entre ellos puso la lupa en los juveniles de la provincia de Entre Ríos.

Nahuel Curcio (categoría 2003): “Es un chico de Paraná, le tengo mucha fe, está en la pensión del club, tiene una velocidad muy marcada, y hace la diferencia en el uno contra uno. Desborda y hace goles, pero puede jugar como volante o extremo derecho”. Aaron Martínez (categoría 2001): “Es un volante central, con mucha dinámica, tiene cambio de ritmo, buen pase, es un buen cinco. Jugó muchos partidos en Reserva, Primera de Liga y Cuarta de AFA, es bastante importante”.

