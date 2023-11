Damonte no tira la toalla en un Colón en descenso: "Todavía hay vida, porque esto no terminó"

Por más que para muchos Banfield se quedó con demasiado premio, lo concretó es que Colón volvió a perder de visitante, en este caso 2-1, y quedó hundido en el descenso. Es más, lamentablemente ya no depende de sí mismo para no descender y por eso, no hubo palabras al término del partido. El único que dio la cara fue el DT Israel Damonte en conferencia, al que se lo notó abatido.

"Nos vamos dolidos como toda la gente de Colón, porque vinimos a buscar un resultado positivo. Un primer tiempo parejo, donde no hubo mucho y se encuentran con ese penal, que no me parece que sea en una sujeción pequeña como para cobrarlo. Nos jugamos mucho y cobrar esa clase de penal es una lástima. Más allá de eso, el equipo se entregó y fue a buscarlo, por lo que no tengo nada para reprochar. Nos quedamos sin nada en el final y duele . Es entendible el dolor, pero todavía falta. No fue una buena fecha, porque los otros sumaron, así que a pesar en el partido que viene y ahora hay que recuperar a los muchachos de la cabeza . Ahora volveremos a jugar con nuestra gente e iremos a buscarlo para intentar quedar en una posición expectante e intentar seguir con vida en la ultima fecha", comenzó diciendo.

Asimismo, expuso: "Nosotros tuvimos chances, sobre todo en el segundo tiempo y no pudimos finalizarlas. Llegamos en diferentes posiciones y con gente, pero no las terminamos. Ellos tuvieron esas últimas y no perdonaron. Cuando estás en estos momentos como Colón, sobre todo de visitante, se paga. Tuvimos un mejor segundo tiempo y pudimos darlo vuelta, pero no aprovechamos y en la última, con un pelotazo que despejamos a medias y donde hay una sujeción a Mas que el árbitro no cobra, ellos tienen la chance para quedarse con el triunfo. Es lo que pasó".

En otro tramo de la charla, Damonte trató ser optimista pese al escenario crítico: "Hace una semana que estamos y nos tocó dirigir dos partidos. En el primero fue solo mover las fibras, porque Colón tiene buenos jugadores, pero sabía que estaba en una posición difícil y a dónde venía. No hay que buscar el problema sino enfocarnos en lo urgente para ver de dónde viene. Pudimos hacer un buen partido ante Tucumán y en este el equipo se brindó. Arrancamos perdiendo y tuvimos después para ganarlo, pero en la última nos hicieron un gol que genera un dolor muy grande. Es complicado y hay que levantarse. Esto cambia fecha a fecha y necesitamos sumar tres para tener vida en el final".

Israel Damonte 1.jpg Israel Damonte dijo que Colón todavía "tiene vida" y que hay que "poner huevo" en el final.

"De esto se sale con hombría, personalidad y no tener miedo de ir a buscar. No hay otra. Tenemos un equipo de hombres y después claro, el responsable soy yo, que soy quien decide y veremos quiénes están mejor para jugar. En base a eso trataremos de sacar un partido adelante ante un rival complicado, que no será fácil. Pero en nuestra cancha es diferente y se puede. No me voy a entregar y lucharé hasta el último segundo defendiendo a los jugadores y el escudo", remarcó el conductor sabalero.

Más de Israel Damonte en conferencia

Pensando en Talleres, admitió la chance de variar el sistema: "Veremos qué es lo que conviene. Me gustó el segundo tiempo con el cambio de esquema. En el primer tiempo tampoco sentí que sufrimos y el penal es un agarroncito. Deberían cobrarse 14 penales si es así. Lo cobró y ya está. (Cristian) Vega estaba con una contractura en el posterior y (Eric) Meza llegó con lo justo en el aductor e hizo lo que pudo, porque quería estar. Ahora a pensar en lo que viene y levantar a los muchachos. Creo que podemos ganar de local".

"Nosotros presionábamos y ellos jugaban directo. Quizás debimos tener más paciencia para controlar la pelota y atacar por los costados. Estuvimos mejor en el segundo tiempo. El vestuario está como se espera cuando se pierde. Hacer un esfuerzo tan grande con todo en contra y no llevarte nada obvio que duele. Hay que jugar contra todo y afrontar esto con huevo. Esto no es vida o muerte, es solo fútbol y está claro que somos responsables de un equipo muy grande de Argentina y pelearemos hasta el final", tiró.

En el final, Damonte dejó un mensaje: "El jugador está acostumbrado y obvio que tratamos de poner a los que estén mejor. No hay otra. En la derrota soy el responsable y ahora trabajaré para dar lo mejor. El responsable soy yo y sabía que sería así. Todavía hay vida, esto no terminó y esto es fecha a fecha. No pudimos aprovechar la situación y hay que hacerse cargo para ver si esto cambia. Sobre todo si alguno no gana y nosotros nos podemos meternos en el final".