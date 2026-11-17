Unión afrontará dos amistosos para que Leo Madelón pueda observar a los futbolistas jóvenes. Este jueves enfrentará a 9 de Julio de Rafaela en Casa Unión.

Unión transita las últimas dos semanas de actividad antes del receso, luego de quedar eliminado del Torneo Clausura, y Leonardo Madelón decidió aprovechar este período para observar de cerca a los juveniles que buscan ganarse un lugar en el plantel profesional.

Sin compromisos oficiales por delante, el entrenador apunta a sacar conclusiones sobre los futbolistas que vienen trabajando con el grupo y que podrían tener mayor protagonismo en la próxima temporada.

9 de Julio, rival de Unión

En ese contexto, el Tatengue recibirá este jueves a 9 de Julio de Rafaela, en un encuentro amistoso que tendrá como principal atractivo la presencia de varios jóvenes que vienen pidiendo pista. La idea del cuerpo técnico es darles minutos, observar sus condiciones en un contexto de competencia y empezar a determinar quiénes pueden formar parte de las alternativas para el 2027.

El ensayo tendrá una particularidad: no estarán los futbolistas cuyos contratos finalizan el próximo 31 de diciembre, ya que Madelón concentrará la evaluación en aquellos jugadores que tienen posibilidades de continuar dentro de la estructura deportiva de Unión.

Madelón quiere sacar conclusiones en Unión antes del receso

La metodología de trabajo se repetirá durante la próxima semana, cuando Unión dispute otro amistoso, con rival todavía a definir. De esta manera, el entrenador contará con dos oportunidades para observar a los juveniles, analizar sus respuestas futbolísticas y físicas y comenzar a delinear el panorama de cara al armado del próximo plantel.

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Después de esos compromisos, el plantel quedará licenciado para iniciar las vacaciones. El reencuentro está previsto para el 26 de diciembre, fecha en la que comenzará formalmente la pretemporada.

Así, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en la planificación del próximo año, Madelón utilizará estos días para mirar hacia adentro. La apuesta pasa por conocer mejor a los juveniles, evaluar qué respuestas pueden ofrecer y determinar si alguno está en condiciones de dar el salto definitivo al plantel de Primera.