De Paoli: "Colón ganó a lo Colón, no juega bien, pero lo estamos sacando adelante"

Para Colón está claramente escrito, si no sufre, no vale. Este domingo por la noche le ganó un partido crucial sobre la hora a Morón para seguir en la pelea de arriba en la zona B y el DT Rodolfo De Paoli contó sus sensaciones, entre la autocrítica por el rendimiento y el pedido de paciencia.

"Los chicos sacaron adelante un partido difícil. No jugamos para nada bien en el primer tiempo. Buscamos un cosa que en el campo que no se reflejó y entiendo al hincha cuando ve que las cosas no salen. Pero Colón ganó a Colón y si antes estaba ilusionado, ahora mucho más. El equipo está jugando con una actitud sensacional y sabiendo qué escudo se está defendiendo. No dejamos pasar la chance y felicito a la gente, además de los jugadores. Gracias a todos por el respeto después de perder con Nueva Chicago", comenzó diciendo Rodo.

• LEER MÁS: Colón ganó un partido clave ante Morón y vuelve a meterse en la pelea por el primer puesto

Luego, enfatizó: "Las cuatro finales que nos quedan acá serán todas así. En lo personal, si uno saca su ego de lado, se tiene que dar cuenta que este momento Colón pide otra cosa, como lo del segundo tiempo, llevándose por delante al rival. Llamativamente jugamos mejor ante Chicago, pero los partidos se juegan con áreas y no pudimos marcar. Está vez si y pelearemos el ascenso hasta el final".

La reflexión de Rodolfo De Paoli en Colón

En la charla con los medios, explicó qué le pasó a Sebastián Prediger: "No sé si llegó a sacarse la clavícula y estaba muy limitado. Es la bandera del vestuario y se quería quedar dentro de la cancha, pero entendió que lo mejor era que salga".

Rodolfo De Paoli 1.jpeg "El momento de Colón pide esto", dijo Rodolfo De Paoli. UNO Santa Fe | José Busiemi

También contó por qué cambió el arquero: "No me preguntaron cuando llegué y puse a (Tomás) Giménez y queríamos probar lo que el universo pedía, pero me parecía injusto que (Manuel) Vicentini no jugara y estuvo a la altura. Cualquiera de los dos está en nivel".

Pero De Paoli volvió a meterse en las acciones del partido contra el Gallito: "Esto es el Nacional B y salió bien pese a que no jugamos del todo bien. Las señales me la dan los jugadores y Colón está para pelear el campeonato. Estamos a cinco cuando llegamos y ahora estamos a dos al cabo de cuatro partidos y nos tocó jugar contra dos punteros. Hay que tener más contención por estos jugadores que dejan la vida. Mi obligación es pedir un poco más de paciencia, porque antes estábamos a cinco y ahora está a dos".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la victoria ante Deportivo Morón

Respecto a los cambios permanentes, el técnico explicó: "Pasan cosas. (Christian) Bernardi se recuperó y a los cinco minutos se desgarró. (Genaro) Rossi tuvo un cuadro de gastro. Lo digo con respecto, porque pasan cosas. No estamos encontrando el equipo, porque pasan cosas. (Nicolás) Talpone es uno de los mejores jugadores de la divisional y volvió así. Pido comprensión para un grupo de jugadores que estaba muy golpeado y demostró estar a la altura del escudo que defienden".

La necesidad de revertir la situación de visitante en Colón

"Creemos, analizando cuando se juega de visitante, lo que le cuesta a Colón este tipo de situaciones. Ahora Colón gana a veces sin tanto fútbol, porque es clave la entrega. Si no hay resultado no hay desarrollo. Nos tocó jugar contra varios de los mejores y no subestimo a nadie, pero no es fácil jugar contra los mejores. Entonces, lo de hoy (por este domingo) es premio al esfuerzo, quizás jugando mal, pero por intentarlo", agumentó.

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Colón en el partido ante Morón en Santa Fe

Luego, De Paoli sorprendió al revelar por qué no formó parte de la convocatoria Braian Guille: "Es un tema que tenemos que resolver personalmente y lo estamos trabajando para que, cuando se ponga acorde a lo que uno le pide, se vuelva importante, porque es un gran jugador. Quiero ser lo más honesto con todos, donde puedo reconocer que el equipo no juega bien, pero lo estamos sacando adelante. Braian sigue siendo muy importante, esta vez no le tocó y esperemos que en el próximo sí. Nos van a quedar ocho finales. Estamos a dos puntos del objetivo y quedan 24 puntos en juego".

En el final, ahora sí admitió que buscan el último cupo de refuerzo: "Sí, hay una búsqueda. Sería el reemplazante de (Ignaio) Lago más que nada, porque (Joel) Soñora no es extremo. Más que un volante central, nos hace falta un reemplazo para (Paolo) Goltz, que fue quizás la figura de la cancha. Hay que buscar un central zurdo, porque (Fabián) Henríquez es volante central, por más que lo puede hacer. Seguiremos viendo alternativas".