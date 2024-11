De qué depende la continuidad de Diego Osella en Colón

Diego Osella sigue trabajando al frente del plantel de Colón, más allá que no hay certezas sobre si seguirá o no como DT. ¿Qué ocurrirá con su futuro?

En la última semana la información fue contundente e hizo mucho ruido en el mundo Colón . Es que UNO Santa Fe informó que la decisión de la dirigencia, encabezada por Víctor Godano, era la de continuar con el ciclo de Diego Osella como entrenador, más allá de no haberse logrado el objetivo del ascenso a Primera División.

Diego Osella fue el cuarto entrenador de Colón en la temporada, lo que habla a las claras de lo irregular y cambiante que fue el 2024. Sin embargo, no pudo conseguir el efecto buscado de despertar futbolística y anímicamente a su equipo para pelear por el ascenso.

Es que cuando llegó Colón tenía chances matemáticas hasta incluso de pelear por el primer lugar de la Zona B, pero terminó en el sexto, sin ventaja deportiva, lo que fue determinante para la eliminación en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

El mérito de Osella fue haberle dado solidez y seguridad al equipo, pero le faltó la otra parte. Es que desde lo ofensivo el equipo estuvo muy lejos de lo esperado para un equipo con convicciones serias de ir por un ascenso, como quedó reflejado en los partidos ante Chaco For Ever, Atlético de Rafaela y en gran parte del cotejo decisivo ante All Boys.

Víctor Godano manifestó hace un par de días por LT10 (AM 1020) que sería Iván Moreno y Fabianesi quien comunicaría en una conferencia de prensa cuál es el plantel deportivo para el 2025, y sobre si Diego Osella estaba o no contemplado en el mismo.

Cuál es el pensamiento de Moreno y Fabianesi sobre el futuro de Colón

Moreno y Fabianesi solo dio el aval a la decisión que había tomado Godano de contratar a Osella en el momento donde también fue designado como manager. Prácticamente, el Torero no tuvo capacidad de intervención en dicha apuesta, que está claro que no terminó teniendo el efecto buscado del ascenso.

La decisión de los dirigentes de Colón fue la de que el plantel continúe trabajando en el Predio 4 de Junio mientras se definen varias cuestiones, como la continuidad de jugadores del plantel, la purificación del mismo y también la continuidad de Osella, quien tiene contrato vigente pero con la alternativa de romper el vínculo al final del año, como lo reconoció tras la eliminación ante All Boys.

Osella trabaja todos los días con los jugadores en el Predio 4 de Junio y lo hará hasta que llegue el momento de las vacaciones. Sin embargo, Moreno y Fabianesi todavía no dio indicios de lo que pretende para el 2025, y tampoco le comunicó al DT su decisión, en cuanto a su continuidad.

Trascendió, en tanto, en un información que llega desde Buenos Aires, que el Torero está esperando el final de la participación de varios equipos en el Reducido de la Primera Nacional para avanzar con charlas con algunos DT. Desde la Isla Maciel se maneja que si San Telmo queda eliminado a manos de San Martín de Tucumán el próximo fin de semana, Alfredo Grelak tendría muchas chances de ser nuevo DT de Colón, lo que sigue aumentando la incertidumbre y suspenso en el mundo Colón.