El conjunto de Iván Delfino redujo considerablemente la capacidad ofensiva del Gallo en Santa Fe, donde el visitante apenas consiguió generar 0,68 goles esperados.

Colón encontró argumentos futbolísticos para alimentar su ilusión de clasificación. El equipo de Iván Delfino consiguió neutralizar prácticamente todo el potencial ofensivo de Deportivo Morón, que terminó registrando una de sus producciones más bajas de la temporada en un encuentro determinante por el ascenso a Primera División.

Colón desactivó las amenazas del Gallo

El análisis estadístico realizado por Mariano Di Maggio permite encontrar uno de los aspectos positivos que dejó la actuación del Sabalero en el primer capítulo de la serie.

Deportivo Morón terminó el encuentro con apenas 0,68 goles esperados, una cifra que representa su segunda peor producción ofensiva de toda la temporada. De hecho, solamente en uno de los 36 compromisos correspondientes a la fase regular había registrado un valor inferior.

El conjunto bonaerense intentó rematar en cuatro oportunidades durante los 90 minutos y solamente dos de esos disparos encontraron destino de arco. La capacidad de Colón para limitar las posibilidades de su adversario constituye uno de los aspectos que deberá intentar reproducir en el Nuevo Francisco Urbano.

El equilibrio, una de las claves para la revancha

La obligación de ganar en condición de visitante podría llevar al Sabalero a asumir mayores riesgos ofensivos. Sin embargo, los números de la ida también invitan a valorar la importancia de mantener el orden defensivo.

Deportivo Morón registra un promedio de 1,64 goles esperados por encuentro cuando juega en su estadio, considerablemente superior a la producción que mostró en Santa Fe.

Allí estará uno de los grandes desafíos para Iván Delfino: incrementar la eficacia de su equipo sin perder la solidez que le permitió neutralizar al Gallo.

La necesidad de convertir no debería implicar necesariamente renunciar al equilibrio. Colón ya demostró que tiene herramientas para incomodar a su rival, pero ahora deberá hacerlo en un escenario mucho más exigente.