Madelón pediría nuevamente por el mediocampista uruguayo, al que ya dirigió en Gimnasia y que intentó sumar en anteriores mercados.

La búsqueda de un mediocampista central para la próxima temporada podría reactivar una historia conocida en Unión. Mientras la dirigencia trabaja en la conformación del plantel para 2027, Leonardo Madelón volvería a manifestar su interés por Rodrigo Saravia, futbolista uruguayo al que conoce de su etapa en Gimnasia de La Plata y cuya llegada a Santa Fe nunca pudo concretarse.

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Saravia, un deseo que Madelón todavía no pudo cumplir

La planificación deportiva del Tatengue comienza a tomar forma y uno de los sectores que el entrenador pretende reforzar es el mediocampo. En ese contexto, el nombre de Rodrigo Saravia volvería a estar entre las preferencias del conductor rojiblanco.

El futbolista de 26 años reúne características que Madelón conoce de primera mano, producto del tiempo que compartieron en el conjunto platense. Sin embargo, los antecedentes de las negociaciones entre Unión y el mediocampista no fueron favorables. En una primera oportunidad, cuando su desembarco en Santa Fe parecía encaminado, el uruguayo terminó inclinándose por una propuesta de Belgrano.

Posteriormente, su nombre volvió a circular por los pasillos del club, aunque las gestiones tampoco prosperaron. Incluso, en el último mercado en el que surgió la posibilidad, fue la propia dirigencia tatengue la que resolvió no avanzar con su contratación.

El escenario que condiciona una posible llegada a Unión

A diferencia de otras oportunidades, Saravia cuenta actualmente con un vínculo contractual hasta diciembre de 2027 y viene de desempeñarse en Boston River, del fútbol uruguayo.

Esta situación representa un aspecto importante que deberá evaluar la dirigencia rojiblanca en caso de atender nuevamente el pedido de Madelón.

Unión tiene previsto incorporar al menos cinco futbolistas para afrontar la próxima temporada, mientras intenta resolver las continuidades de Cristian Tarragona y Brahian Cuello, dos de las prioridades dentro del armado del plantel.

Por el momento, no trascendieron negociaciones concretas por el mediocampista uruguayo. Su nombre responde nuevamente a una preferencia del entrenador, que deberá contar con el respaldo de la dirigencia para transformar ese interés en una gestión formal.