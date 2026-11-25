Paulo Dybala habló sobre sus planes para los últimos años como profesional y dejó una contundente declaración respecto de su deseo de continuar en Italia.

Paulo Dybala volvió a referirse a su futuro futbolístico y dejó una declaración que podría ponerle fin a las especulaciones sobre un eventual regreso al fútbol argentino. En la previa del enfrentamiento entre Roma y Paris Saint Germain por la Champions League, el delantero cordobés manifestó su intención de permanecer en Italia hasta el momento de despedirse de la actividad profesional.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso europeo, la Joya fue consultada sobre la posibilidad de retirarse con la camiseta de Roma, institución en la que se encuentra desde julio de 2022.

“Espero que sí, para mí sería muy bonito. Llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar”, expresó el futbolista surgido de Instituto de Córdoba.

El atacante argentino construyó gran parte de su trayectoria profesional en el fútbol italiano y encontró en el conjunto capitalino un lugar de pertenencia, convirtiéndose en uno de sus referentes.

Además, explicó que su decisión no está vinculada únicamente con cuestiones deportivas, sino también con el arraigo familiar que desarrolló durante todos estos años.

“Llevo aquí casi la mitad de mi vida y soy muy feliz. Mi hija nació aquí, así que es italiana. Sí, espero quedarme en Italia el resto de mi carrera”, agregó.

¿Qué pasa con la posibilidad de jugar en Boca?

Las declaraciones del campeón del mundo contrastan con el escenario que se había presentado durante el último mercado de pases, cuando su continuidad en Roma estuvo rodeada de incertidumbre.

Dybala llegó a quedar momentáneamente en libertad de acción antes de acordar una extensión contractual con el conjunto italiano hasta junio de 2027.

En aquel contexto, Boca había manifestado interés en incorporarlo y la posibilidad de verlo con la camiseta azul y oro había comenzado a generar expectativas entre los hinchas xeneizes.

Sin embargo, sus recientes declaraciones parecen alejar esa posibilidad. Aunque todavía deberá resolver su situación contractual más allá de mediados del próximo año, el cordobés dejó en claro cuál es su deseo: terminar su recorrido profesional en el país que lo recibió cuando apenas tenía 18 años.