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Colón tiene otro problema en defensa y espera por Rasmussen

Pier Barrios trabajó apartado y quedó descartado para el duelo del domingo. Colón también aguarda por Rasmussen, quien entrenó diferenciado pero llegaría.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 15:27hs
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Colón tiene otro problema en defensa y espera por Rasmussen

Colón atraviesa una semana compleja en la previa del partido ante Los Andes, que se disputará este domingo desde las 16.30 en el estadio Brigadier López. El Sabalero, ubicado sexto en la Zona A de la Primera Nacional y con tres derrotas consecutivas, acumula inconvenientes en defensa y deberá esperar por la evolución de algunos jugadores antes de confirmar su formación.

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Delfino debe rearmar una defensa golpeada

La práctica de este viernes dejó una novedad poco alentadora para Iván Delfino: Pier Barrios realizó trabajos diferenciados y todo indica que no estará disponible para recibir a Los Andes. De esta manera, se suma a una lista de ausencias que ya genera complicaciones en la última línea.

Nicolás Thaller deberá cumplir una suspensión luego de haber sido expulsado en la jornada anterior, mientras que Mauro Peinipil y Federico Lértora tampoco podrán jugar debido a que alcanzaron el límite de cinco amarillas.

A estas bajas se agregan los inconvenientes físicos. Facundo Castet ya se perdió el encuentro frente a Godoy Cruz, mientras que Ignacio Lago continúa con su recuperación y busca llegar en condiciones. El delantero viene sumando participación en los distintos trabajos que propone el cuerpo técnico.

Pero la mayor preocupación de la jornada apareció con Federico Rasmussen. El defensor también trabajó diferenciado producto de una molestia muscular y será seguido de cerca durante las próximas horas.

Las opciones que analiza Colón para el domingo

Con Barrios prácticamente afuera y Thaller suspendido, Delfino comienza a definir una defensa que tendrá modificaciones. Lucas Picech, Sebastián Olmedo y Gabriel Risso Patrón aparecen como nombres encaminados para ocupar un lugar desde el arranque.

La principal incógnita pasa por Rasmussen. Si finalmente no puede jugar, el entrenador deberá recurrir a una alternativa para completar la última línea.

Una de las variantes contempla el ingreso de Emanuel Beltrán como lateral derecho, lo que permitiría que Picech se cierre y pase a desempeñarse en una posición más cercana a la de marcador central.

La otra posibilidad que analiza el cuerpo técnico es ubicar directamente a Zahir Ibarra como segundo marcador central.

De esta manera, Colón llega a las horas previas al partido con varias bajas confirmadas y una preocupación adicional por Rasmussen. Delfino deberá esperar su evolución antes de terminar de armar el equipo que buscará cortar la seguidilla de tres derrotas y volver a sumar en el Brigadier López.

Colón Rasmussen Defensa
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