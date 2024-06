Delfino: "Hay convencimiento con los dirigentes de Colón por los refuerzos"

UNO Santa Fe viene contando que Iván Delfino le pidió a los dirigentes de Colón un marcador central, uno o dos volantes (uno mixto) y uno o dos delanteros, para completar el plantel que afrontará la parte definitiva de la Zona B de la Primera Nacional, donde defenderá la punta el domingo en su visita a Defensores Unidos de Zárate.

Iván Delfino, con la idea fija en Colón

En el diálogo que mantuvo con Abrazo de Gol por Canal VEO, Delfino también se refirió al mercado de pases y comenzó contando que "estamos hablando con los dirigentes por algunos puestos, veremos en estos días que se puede contratar. Veremos qué aparece. Muchas veces hay una mezcla entre refuerzos e incorporación".

"Lo que pasa en este mercado de pases es que tenés 10 días, y el jugador de cierta trayectoria tiene 10 meses para definir porque el mercado de Primera tiene tres meses abierto. Se hace complicado, hay algunos jugadores que no quieren bajar. Hay que estar acá adentro para comprenderlo. Hay convencimiento para traer refuerzos con los dirigentes", remarcó Delfino.

En cuanto a la búsqueda de jugadores en la ofensiva, Delfino dijo: "Estamos buscando un delantero, hoy tenemos como referentes de área a Toledo y Rodríguez. Creo que los centrodelanteros posicionales se fueron extinguiendo. Antes había muchos, hoy es difícil. Un nueve que te haga seis u ocho goles se van todos para afuera. Los que anotaron en la temporada anterior en la Primera Nacional están en Primera o se fueron afuera.

Iván Delfino.jpg Prensa Colón

En cuanto al puesto de delantero, Iván Delfino dijo que "sabíamos que Ignacio Lago era un nueve hecho extremo, Federico Jourdan hizo siete goles en San Martín de Tucumán, acá lleva cinco, Braian Guille es medio cebado pero le gusta el arco, la pelota parada es muy importante".

Luego, se lo consultó por Bruno Juncos, de quien su representante dijo que se negocia su salida de Colón, e indicó que "está bien, tuvo un pico, luego una meseta. Es un jugador que tiene condiciones naturales extraordinaria, pero no tiene información de infantil. En Santiago tomó la pelota porque se tuvo confianza para patear el penal (se lo atajaron). Por mi edad no es fácil entablar una charla con los chicos más chicos, tiene que ser corta y concreta, no larga".

Los puestos que Delfino le pidió a los dirigentes de Colón

"Me interesa un volante mixto, quiero uno por afuera también. Cristian Vega se va a quedarse. Veremos atrás qué encontramos, ya pasé una lista, veremos qué se puede y qué no se puede. Capaz gastás dos caramelos en uno y no podés gastar más. Para nosotros es importante que llegue alguien que no rompa la armonía del plantel. Godano está como siempre, tranquilo, bien", agregó Delfino.

Por último, cuando se le preguntó por Christian Bernardi, dijo: "Lo fuimos llevando de a poquito, depende la fricción y el rival, es el jugador distinto que tenemos, siempre tratamos de rodearlo de la mejor manera cuando está sobre todo de arranque para que pueda explotar sus virtudes. Además, las pide siempre, sabés lo que vale eso...".