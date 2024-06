Delfino no lo dudó: "A mí me gustó mucho Colón"

En el inicio del contacto con la prensa reconoció que "fue un partido trabajado, el equipo estuvo sólido, tuvimos las situaciones más claras pero por falta de frescura no la pudimos concretar".

Prediger: "No hay que perder el rumbo ni el objetivo"

Más adelante subrayó que "el equipo respondió, pudimos haberlo ganado, nos complicaron con laterales, a mí me gustó mucho Colón".

El bajón futbolístico

Delfino no cree que el equipo esté muy mal en lo futbolístico. Volvió a analizar el juego en Madryn y en esta dirección, opinó: "No tuvimos tanto peso ofensivo, el viento costaba un tiempo más parar la pelota. No es una excusa, arrancamos bien cuando dimos la vuelta la pelota lo encontramos a Delgadillo, Lago tuvo una clara, Talpone sintió el cansancio".

Y luego, amplió: "Metimos frescura pero en los últimos metros nos está costando convertir. El equipo respondió bien. Está en nosotros hacernos más duro, vamos a jugar seguramente partidos como visitante como otro esquema".

Mercado de pases

Antes de subirse al micro para ir al aeropuerto y abordar el viaje de regreso, fue escueto pero claro en relación a la chance de sumar jugadores: "Hay que hablar con los dirigentes, me tienen que decir la parte económica".