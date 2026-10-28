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Matías Budiño acelera su recuperación en Colón y abre el debate: ¿vuelve para ser titular?

El arquero Matías Budiño podría estar disponible en Colón para el partido Defensores de Belgrano. Sin embargo, Tomás Giménez hoy es intocable

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 14:41hs
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Matías Budiño acelera su recuperación en Colón y abre el debate: ¿vuelve para ser titular?

Prensa Colón

Colón transita la recta final de la preparación para recibir este sábado, desde las 18, a Defensores de Belgrano, por la 36ª y última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. El Sabalero necesita ganar y esperar otros resultados para intentar ser tercero o cuarto, aunque ya tiene asegurado el quinto lugar.

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En ese contexto, Matías Budiño aparece como una novedad positiva. El arquero eleva las cargas y su evolución alimenta la posibilidad de que vuelva a estar a disposición de Iván Delfino. Su recuperación representa una buena noticia, aunque también abre un interrogante: ¿debe recuperar la titularidad o esperar su oportunidad?

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Budiño mejora, pero Giménez defiende su lugar en Colón

Budiño había perdido su lugar por una lesión, pero el escenario actual presenta un argumento de peso a favor de Tomás Giménez, que se afianzó y atraviesa un momento destacado, con cinco vallas invictas en sus últimas seis presentaciones.

Conejo Gim&eacute;nez viene con cinco vallas invictas en los &uacute;ltimos seis partidos de Col&oacute;n.

Conejo Giménez viene con cinco vallas invictas en los últimos seis partidos de Colón.

En el fútbol, los momentos suelen marcar diferencias y Conejo construyó méritos suficientes para sostenerse en el puesto. Su regularidad y sus respuestas en los últimos partidos lo convirtieron en una pieza importante para el equipo.

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Por eso, aunque la recuperación de Budiño amplía las alternativas de Delfino, su regreso no necesariamente implicaría un cambio inmediato. La decisión dependerá de cómo evolucione físicamente y de la evaluación del entrenador, que deberá ponderar los antecedentes del arquero y el rendimiento actual de un Giménez que hoy parece difícil de desplazar.

Colón Matías Budiño Tomás Giménez
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