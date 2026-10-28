La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) será organizadora del Campeonato Interasociaciones U15 (Cadetes) rama masculina. Los partidos se jugarán en el Tribu Mocoretá (Regatas SF) y Exequiel Cerati (Rivadavia Juniors). La final se disputará en territorio lagunero.
La ASB tiene todo listo para vivir el Interasociaciones U15 en Santa Fe
Desde el viernes y hasta el 1 de noviembre, Regatas y Rivadavia serán escenarios del último Interasociaciones del año. El elenco de la ASB U15 está listo
Por Ovación
Desde el viernes y hasta el 1 de noviembre, Regatas y Rivadavia será la sede de los encuentros. A continuación, todos los detalles:
Interasociaciones
Zona A (En Regatas Santa Fe)
Asociación Santafesina, Asociación Rosarina, Asociación Noroeste y Asociación Reconquistense
Zona B (En Rivadavia Juniors)
Asociación Rafaelina, Asociación Oeste Santafesino, Asociación Cañadense y Asociación Venadense
Viernes 30 de octubre
Zona A (En el Tribu Mocoretá)
17.30 Rosario vs. Noroeste (P1)
19.45 Acto inaugural
21.00 Santa Fe vs. Reconquista (P2)
Zona B (En el Exequiel Cerati)
17.30 Venado Tuerto vs. Oeste Santafesino (P1)
21.15 Cañada de Gómez vs. Rafaela (P2)
Sábado 31 de octubre
Zona A (En el Tribu Mocoretá)
9.15 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2
21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Zona B (En el Exequiel Cerati)
9.15 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2
21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Domingo 1 de noviembre – Semifinales
En el Tribu Mocoretá
10.00 1° Zona A vs. 2° Zona B
En el Exequiel Cerati
10.00 1° Zona B vs. 2° Zona A
Instancias Finales – En el Tribu Mocoretá
16.30 Tercer Puesto
18.45 Final