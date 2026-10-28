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La ASB tiene todo listo para vivir el Interasociaciones U15 en Santa Fe

Desde el viernes y hasta el 1 de noviembre, Regatas y Rivadavia serán escenarios del último Interasociaciones del año. El elenco de la ASB U15 está listo

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 14:59hs
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La ASB tiene todo listo para vivir el Interasociaciones U15 en Santa Fe

La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) será organizadora del Campeonato Interasociaciones U15 (Cadetes) rama masculina. Los partidos se jugarán en el Tribu Mocoretá (Regatas SF) y Exequiel Cerati (Rivadavia Juniors). La final se disputará en territorio lagunero.

Desde el viernes y hasta el 1 de noviembre, Regatas y Rivadavia será la sede de los encuentros. A continuación, todos los detalles:

Interasociaciones

Zona A (En Regatas Santa Fe)

Asociación Santafesina, Asociación Rosarina, Asociación Noroeste y Asociación Reconquistense

Zona B (En Rivadavia Juniors)

Asociación Rafaelina, Asociación Oeste Santafesino, Asociación Cañadense y Asociación Venadense

Viernes 30 de octubre

Zona A (En el Tribu Mocoretá)

17.30 Rosario vs. Noroeste (P1)

19.45 Acto inaugural

21.00 Santa Fe vs. Reconquista (P2)

Zona B (En el Exequiel Cerati)

17.30 Venado Tuerto vs. Oeste Santafesino (P1)

21.15 Cañada de Gómez vs. Rafaela (P2)

Sábado 31 de octubre

Zona A (En el Tribu Mocoretá)

9.15 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2

21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Zona B (En el Exequiel Cerati)

9.15 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2

21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Domingo 1 de noviembre – Semifinales

En el Tribu Mocoretá

10.00 1° Zona A vs. 2° Zona B

En el Exequiel Cerati

10.00 1° Zona B vs. 2° Zona A

Instancias Finales – En el Tribu Mocoretá

16.30 Tercer Puesto

18.45 Final

ASB Interasociaciones Rivadavia
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