Delfino quiere un 9 en Colón y la salida de Sandoval parece cantada

Una situación muy extraña, ya que fue titular dos veces seguidas en los partidos ante Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, pero de golpe pasó directamente a no formar parte. Ni siquiera fue convocados. No es que fue un desastre ni mucho menos, pero no convenció al técnico. Eso sí, tuvo su chance y no la aprovechó. Todo indica que se marcharía.

El dilema de Colón ante una salida de Tomás Sandoval

Ya hay equipos de la Primera Nacional con intenciones de contratarlo, pero hay un tema que maximiza el interrogante: finaliza su contrato en diciembre y por ahora no hay movimientos para que renueve. Una situación complicada, sobre todo para el jugador, que sabe que en seis meses más se quedará con el pase en su poder. En caso de salir a préstamo, deberá extender su vínculo, a menos que se llegue a un acuerdo por la rescisión.

Ahí es donde radica la disyuntiva por un delantero que nunca pudo afianzarse en Colón. Arrancó a puro gol y con un promedio alto en base a los minutos jugadores. Pero ni así le alcanzó. Por algo los técnicos no lo ponían. Se fue a préstamo a Quilmes, donde sumó rodaje y algunos goles, pero volvió antes que finalice su cesión.

Tomás Sandoval fue titular ante Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago y no volvió a ser considerado en Colón. ¿Fin de ciclo?

En su retorno, parecía que podía pelear por un lugar a raíz de sus características, pero también quedó fuera de carrera. Ahora ante tantos sondeos, es difícil saber qué se hará, porque está pronto a quedar libre, en lo que sería otra pérdida del patrimonio para Colón.