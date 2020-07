Delgado: "Colón es un club que respira fútbol"

Rafael Delgado fue uno de los refuerzos que sumó Colón para afrontar este 2020. Apenas llegó y con un par de prácticas se metió en el equipo titular debutando en la derrota ante Central Córdoba. Jugó todos los partidos que disputó el Sabalero y en la última fecha con Rosario Central marcó el gol que abrió el camino para el triunfo por 3-1.

En diálogo con el programa la Voz del Sabalero por Radio Sol 91.5, el lateral izquierdo se refirió a esta compleja situación en la que aún no se sabe cuando retornará el fútbol. Pero además destacó la pasión que genera la gente de Colón y destacó el plantel rojinegro.

"Mis sensaciones son de mucha ansiedad por arrancar, yo estuve apenas dos meses entrenando con el plantel, es todo nuevo para mí. Por eso estoy muy ansioso por comenzar a entrenar, pero a su vez hay que ser responsables y cumplir con las decisiones que adoptó el Gobierno", comenzó diciendo.

En cuanto al presente de Colón opinó: "Un poco aliviados por la decisión de quitar los descensos. Esa angustia que vivimos por el tema de los los promedios queda atrás. Cuando no se dan los resultados cuesta mucho y eso se hace sentir en un club como Colón, te preocupa pero hay que ser conscientes de lo que jugamos. En esos momentos hasta es difícil hacer las cosas más simples".

Y siguió: "Pero a su vez estaba tranquilo porque tenemos material y jugadores de mucha jerarquía. Por lo cual, en algún momento se nos iba a dar el resultado y gracias a Dios se dio en el último partido con Central en el que además habíamos salido de la zona del descenso".

Por último consultado por su adaptación a Santa Fe y a Colón sostuvo: "Mi adaptación a Santa Fe fue 10 puntos, es un lugar muy tranquilo comparado con Buenos Aires. Es una ciudad en la que se respira fútbol y la gente es muy pasional. Estoy sumamente agradecido de estar en un club como Colón en donde se respira fútbol".