Tomás Chancalay: "Estoy con muchas ganas de volver a jugar"

Colón puso muchas energías en Tomás Chancalay, como varios canteranos, para intentar que no le suceda lo mismo que pasó con el tucumano Galván.

Por eso, conjuntamente con varios valores jóvenes (Pierotti, Sandoval, Garcés), todos los caminos conducen a un blindaje que le de tranquilidad a la entidad en cuanto a su patrimonio.

El entrerriano charló con radio Gol 96.7 para contar cómo transita este presente y lo que puede venir post pandemia. En el inicio reconoció que "estoy con ansias, con ganas como todos de volver a jugar y con más esperanzas que está más cerca la vuelta a los entrenamientos y al fútbol".

Más adelante admitió que "estuve un mes en Entre Ríos y luego volví a Santa Fe, el resto en la ciudad, estamos en el camino esperando un niño. Ahora hay que aprovechar para entrenar, setiembre es la fecha. Estamos en contacto con el profe y Eduardo pero nada formal porque no se sabe cuando va volver, lo que puede pasar".

LEER MÁS: Los cuatro jugadores de Colón que no están en Santa Fe

Cuando debió referirse a la renovación de su contrato, Chancalay afirmó que "estoy al tanto, es un tema en el que no me involucro o quiero hablar mucho. Nadie sabe lo que puede pasar. Como delantero es donde jugué más años, me adapté después a hacerlo por las bandas, estamos preparados y hay que adaptarse a lo que necesite el equipo y cuerpo técnico".

Como gran parte de sus compañeros, el delantero tuvo un rendimiento que no colmó las expectativas en la pasada temporada. Al respecto añadió que "no tuve la confianza necesaria que tenía que tener, primero con Comesaña, después Lavallén, fue un momento que hubo que pasar y decisiones del cuerpo técnico. Ahora hay que intentar revertir esto".

Chanca1.jpg Chancalay volvió a recordar algunas imágenes del viaje a Asunción. UNO Santa Fe

En otro tramo de la charla, Chancalay repasó aquella final de la Copa Sudamericana y reconoció que "no estábamos muy bien en el campeonato, no veníamos bien y dejamos una imagen negativa. Los chicos que salimos del club, queríamos ganar más que nadie, eso no se ve todo lo que queremos al club".

LEER MÁS: "La economía de Colón es estable"

Para luego, añadir: "Creo que todos los que quedamos estamos preparados para jugar, ya bastante un poco más grandes, con las ganas de siempre y un poco más de recorrido. Esperando demostrar lo que sabemos, creo que la posibilidad va a estar, pensando en eso, que vuelva el fútbol para demostrar".

Sobre su recorrido desde que llegó a Colón, Tomy no dudó en expresar que "pasamos por todas las etapas en muy poco tiempo, de muy buenas a muy malas. Con el tiempo eso te da un parámetro, y como afrontar o tomar cada situación de lo que pasa en el club".

En su despedida, acerca de aquella imagen que se viralizó cantando con los hinchas en Paraguay, Chancalay dijo que "eso lo tengo bien guardado y lo veo bastante seguido, contento porque se logró llegar a esa instancia aunque no pudimos lograr el título. Que toda esa gente nos acompañó es muy lindo, es lo que más se recuerda y lo deja a uno marcado como jugador".