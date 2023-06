Delgado: "Hay que quedarse con lo que hicimos en una cancha complicada"

"Hay que quedarse con lo que hicimos, en una cancha complicada hicimos un partido excelente, no pudimos llevarnos los tres puntos. Duele pero hay que seguir".

El defensor rojinegro consideró que "no podemos hacer nada. Da mucha bronca porque laburamos para salir de este momento en el que estamos. Es una situación difícil. Cuando te va bien nos complican de otro lado".

Delgado también subrayó que "no nos estaban dañando, no tuvieron jugadas de dominio. Cuando rompíamos el medio siempre demostramos que podíamos dañarlo".

Antes de subirse al micro, nuevamente dijo que "no quiero decir nada del árbitro. Yo en estos días traté de recuperarme, terminé un poco cansado. Yo sabía que el VAR no estaba en el primer tiempo pero no así en el segundo. Ya está, no podemos hacer nada".