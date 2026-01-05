Uno Santa Fe | Colón | Colón

Desde Colón le ponen paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso, presidente de Colón, se refirió a los rumores que vinculan al delantero uruguayo José Neris con América de Cali y fue categórico.

5 de enero 2026 · 09:29hs
Desde Colón le ponen paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

El mercado de pases empieza a agitarse y, como suele ocurrir, los rumores cruzan fronteras. En las últimas horas, desde Colombia se mencionó a José Neris como uno de los delanteros apuntados por América de Cali para reforzar su ofensiva de cara a la temporada 2026. Sin embargo, desde Colón la respuesta fue clara y directa.

Quien salió a aclarar la situación fue José Alonso, presidente de Colón, club propietario de los derechos deportivos del atacante uruguayo, quien negó que exista una negociación en marcha.

La palabra del presidente sabalero

En diálogo con Caracol Deportes Domingo, Alonso explicó cómo tomó conocimiento del supuesto interés del conjunto vallecaucano y dejó en claro el estado real de la situación.

“He tenido conocimiento de que se ha hablado con el representante de José Neris respecto a una supuesta vinculación al América, pero hasta ahora no he tenido ninguna propuesta firme”, afirmó el dirigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VBarCaracol/status/2007912924107739492&partner=&hide_thread=false

Además, remarcó que no hubo contacto directo con la dirigencia del club colombiano: “No he tenido conversación con América. Hay conexión con el representante y yo me enteré por José Neris, que me lo comentó personalmente en Uruguay”.

Un encuentro casual y una posibilidad abierta

Alonso también relató cómo surgió la charla con el propio futbolista, que fue quien le comentó sobre el interés desde Colombia.

“Me lo encontré, estuve charlando amenamente con él y me dijo que existía esa posibilidad”, agregó el presidente rojinegro, bajándole el tono a las versiones que ya daban por avanzada la gestión.

El gran antecedente que despierta interés

El interés por Neris no es casual. El delantero viene de una temporada destacadísima en Montevideo City Torque, donde fue una de las figuras del campeonato uruguayo. En 2025 disputó 34 partidos, convirtió 16 goles y entregó 5 asistencias, números que lo posicionaron entre los atacantes más eficaces del torneo.

Ese rendimiento explica por qué su nombre aparece en la órbita de clubes del exterior, aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de los sondeos.

Regreso a Colón y escenario abierto

Con el préstamo ya finalizado, José Neris debe regresar a Colón, institución dueña de su pase. Mientras tanto, desde el Sabalero observan el mercado con atención, pero sin urgencias ni negociaciones avanzadas.

Por ahora, el mensaje desde Santa Fe es contundente: interés puede haber, oferta no. Y hasta que no aparezcan los papeles, el futuro del delantero uruguayo seguirá siendo rojinegro.

Colón América de Cali José Neris
